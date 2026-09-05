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Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilklerin gecesi! Kartal ve Italiano'nun muhtemel 11'leri netleşti

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilklerin gecesi! Kartal ve Italiano'nun muhtemel 11'leri netleşti

Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Kadrolarını dünya yıldızlarıyla donatan iki takım, Süper Lig’in dördüncü haftasında Chobani Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlilerde 5, siyah beyazlılarda ise 13 oyuncu ilki yaşayacak. Kadıköy’de yenilgiyi unutan (14 G, 6 B) sarı lacivertliler, son mağlubiyeti (4 Mayıs 2025) yaşatan Beşiktaş’ı da yenerek serisini geliştirmek istiyor. Vlahovic’in hat-trick yaparak kendini bulması, Cerny, Orkun, Olaitan, Salih ve Nübel gibi isimlerin de formunun yüksek olması sayesinde Beşiktaş yüksek motivasyonla Kadıköy’e geliyor.

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Süper Lig’de bugün günlerden derbi… Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy’de ligin dördüncü haftasında kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Yılın ilk dev derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ne 2-1, Beşiktaş da Alanyaspor’a deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Kadrolarını dünya yıldızlarıyla donatan her iki takım da formunu bulmuş görünüyor. Fenerbahçe’de tek eksik Marco Asensio.

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SON YENİLGİ KARTAL’DAN

Beşiktaş’ta ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Derbi biletlerinin tamamı tükendi. Dev maç kapalı gişe olacak. Fenerbahçe, Süper Lig’de rakiplerini konuk ettiği son 20 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı lacivertliler sahasındaki son yenilgisini 4 Mayıs 2025 tarihinde Beşiktaş’a karşı yaşamıştı. Kanarya bu 20 maçlık periyotta 14 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bu arada her iki takımda toplam 18 futbolcu, forma giymeleri hâlinde rekabette ilk defa sahne alacak. Sarı lacivertlilerde 5, siyah beyazlılarda ise 13 oyuncu ilki yaşayacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı
Başlık ResmiFenerbahçe Futbol Takımı

KARTAL: YÜKSELİŞİMİZ SÜRECEK

Gençlerbirliği yenilgisinden sonra gaza basan Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında da hız kesmeye niyeti yok. Kadıköy’de yenilgiyi unutan (14 G, 6 B) sarı lacivertliler, son mağlubiyeti (4 Mayıs 2025) yaşatan Beşiktaş’ı da yenerek serisini geliştirmek istiyor. Sakatlığı süren Marco Asensio dışında eksiği olmayan takımda moral ve inanç tavan yapmış durumda. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularından zafer bekliyor. Takımının yakaladığı ritme güvenen İsmail Hoca, Kadıköy’de Beşiktaş engelini kayıpsız geçip zirve yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyor.

Beşiktaş Futbol Takımı
Başlık ResmiBeşiktaş Futbol Takımı

İTALİANO’NUN DERBİ TAKTİĞİ

Beşiktaş’ta, Fenerbahçe derbisi öncesinde moraller yüksek. Siyah beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Ayrıca takımın son Çorum maçındaki sükseli galibiyeti, Vlahovic’in hat-trick yaparak kendini bulması, Cerny, Orkun, Olaitan, Salih ve Nübel gibi isimlerin de formunun yüksek olması sayesinde Beşiktaş hazır ve yüksek motivasyonla Kadıköy’e geliyor. Türkiye’de ilk derbi tecrübesini yaşayacak Vincenzo İtaliano’nun, öncelikle orta sahada üstünlüğü mutlaka sağlamaları için oyuncularına taktik çalışmalar yaptırdığı öğrenildi.

Vedat Muriç
Başlık ResmiVedat Muriç

MURİÇ FORMUNU BULDU

Vedat Muriç, sakatlığını atlatıp ilk 11’e döndükten sonra 3 maçta üst üste 3 gol kaydederek ritmini buldu. Muriç’in, Süper Lig’de görev yaptığı üç kulübün (G.Birliği, Rizespor ve F.Bahçe) formasıyla da gol attığı tek takım Beşiktaş.

VLAHOVİC MESAİYE BAŞLADI

Beşiktaş’ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde geçen hafta oynanan Çorum FK maçında 3 golle yıldızlaştı. Beşiktaş kariyerindeki ilk gollerini Çorum FK’ya atan Vlahovic, derbide de İtaliano’nun en büyük kozu…

Dusan Vlahovic
Başlık ResmiDusan Vlahovic

PRİM 1 MİLYON LİRA

Başkan Serdal Adalı, galibiyet primini 1 milyon lira olarak belirledi. Bu kararın takımda ekstra doping etkisi yaptığı ifade edildi. Başkan Adalı, bugün tesislerde takımı ziyaret ettikten sonra siyah beyazlı kafileyle stada geçecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guandouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Vedat

Beşiktaş: Nubel, Murillo, Djalo, Agbadou, Oauttara, Olaitan, Salih, Cerny, Orkun, Trossard, Vlahovic

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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