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Spor

Okan Buruk'tan hakem tepkisi: "İki takım da memnun değil"

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Okan Buruk'tan hakem tepkisi:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup ettikleri müsabakanın ardından öz eleştiri yaparken hakem kararlarına da tepki gösterdi. Hakem Kadir Sağlam'ın yönetiminden iki takımın da memnun olmadığını kaydeden Buruk, "Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi? Penaltı, kırmızı kart değil... Kolay fauller. Bu hakem performansını da konuşmak gerekiyor." diye konuştu. Defansif açıdan geliştirmeleri gereken noktalar olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, Defansif performansımızı geliştirmeliyiz. Final olarak kazandık ama defansif olarak... İlk 45 dakikada oyunu daha yukarıya çekmemiz gerekiyor." dedi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"HERKESİN MUTSUZ OLDUĞU BİR HAKEM PERFORMANSI"

Hakem Kadir Sağlam'ın performansını eleştiren Okan Buruk, "Hakem performansını nasıl buldunuz? Bütün Türkiye'ye bunu sormak lazım. İki takıma da bunu sormak lazım. Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi? Penaltı, kırmızı... Kolay fauller. Bu hakem performansını da konuşmak gerekiyor. Penaltı olarak görmedim, çok basit oldu." ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

"BURADA KAZANMAK ÖNEMLİ"

Zorlu bir takıma karşı sahadan 3 puanla ayrılmanın önemine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Maça iyi başladık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda Osimhen ve Lemina'nın çıkmasıyla... Yine iyi işler yaptık ama ilk yarıdaki oyunumuzu kaybettik. Gole yaklaştık. Oyunun devamında hamlelerimiz önemliydi. Leao'yu kullanmak istiyoruz demiştim. Son 20 dakika o girdikten sonra olumlu işler oldu. Maçı kazanarak bitirdik. Burada kazanmak önemli. İyi bir takıma karşı oynadık. Burası zor bir deplasman. İyi bir hocaları var. İyi bir kadroları var. Onlar da maçın içinde büyük tehlike oluşturdular. Kazanan biz olduk. Mutluyuz. Liderliğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"DEFANSİF PERFORMANSIMIZI GELİŞTİRMELİYİZ"

Defansif yönden hatalar yaptıklarını kaydeden Buruk, "Yediğimiz goller var. Onu saymıyorum ama onun dışında verdiğimiz pozisyonlar vardı. Defansif performansımızı geliştirmeliyiz. Duran toplarda hem Osimhen'i hem de Lemina'yı kaybettik. Burada da duran topta diziliş hatası yaptık. Final olarak kazandık ama defansif olarak... İlk 45 dakikada oyunu daha yukarıya çekmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA YETİŞTİRİRİZ"

Osimhen ve Lemina'nın sakatlık durumları hakkında konuşan Buruk, "Lemina'nın dün antrenmanda hafif bir kasık ağrısı vardı. Osimhen de bugün hissetti. Bunları görmek gerekiyor. MR'ları çekmek gerekiyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. İnşallah onları Şampiyonlar Ligi maçına yetiştiririz." dedi.

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