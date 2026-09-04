Üsküdar'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yarın sabah saatlerinden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da açıklandı.

İstanbul Üsküdar’da yarın trafiğe çıkacak sürücüler için önemli bir uyarı geldi. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı yollar belirli saatler arasında trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Üsküdar'da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında yarın kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Üsküdarda yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

İŞTE KAPANACAK YOLLAR

Bu kapsamda, saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Üsküdarda yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergah olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklar kullanılabilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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