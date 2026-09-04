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Spor

Mustafa Hekimoğlu transferi iptal! Samsunspor'dan Beşiktaş'a "belgeleri paylaşırız" tepkisi

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Mustafa Hekimoğlu transferi iptal! Samsunspor'dan Beşiktaş'a

Samsunspor, Beşiktaş forması giyen Mustafa Hekimoğlu'nun kiralık transferi konusunda sonradan talep edilen 2 milyon TL + KDV tutarındaki bedelin de kabul edildiğini belirtti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı’nın kararından dolayı transfer döneminin bitimine saatler kala görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı duyuruldu.

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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun kiralık transferi konusunda siyah-beyazlı kulüple yürütülen görüşmelere dair Samsunspor'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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"BEŞİKTAŞ ÖNCE KİRALAMA BEDELİ İSTEMEDİ"

19 yaşındaki futbolcunun, kendisiyle ilgilenen en az 7 kulüp arasından tercihini Samsunspor'dan yana kullandığını belirten kırmızı-beyazlılar, "Futbolcuyla sözleşmenin tüm şartlarında mutabakata varılmıştır. Sürecin bu aşamasında Beşiktaş tarafından herhangi bir kiralama bedeli talep edilmemiş, transferin bedelsiz kiralama yöntemiyle gerçekleşeceği tarafımıza bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Serdal Adalı - Mustafa Hekimoğlu
Başlık ResmiSerdal Adalı - Mustafa Hekimoğlu
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"2 MİLYON TL TALEBİNİ KABUL ETTİK"

Hekimoğlu'nun gerekli izinleri alarak 3 Eylül 2026 tarihinde Samsun'a geldiği vurgulanan açıklamada, "Futbolcunun şehrimize gelişinin ardından Beşiktaş İdari Yetkilisi Can Kaymakoğlu tarafından kulübümüze gönderilen resmi e-postada, sürecin önceki aşamalarında gündeme getirilmeyen 2 milyon TL + KDV tutarında kiralama bedeli talep edilmiştir. Başkanımız Yüksel Yıldırım; iki kulüp arasındaki ilişkilerin zarar görmemesi, transfer sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanması ve şehrimize kadar gelen futbolcuya verilen sözün yerine getirilmesi adına, sonradan iletilen bu talebi de iyi niyet göstergesi olarak kabul etmiş ve söz konusu bedelin ödenmesini onaylamıştır" denildi.

"TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ"

Samsunspor, Beşiktaş'ın talep ettiği şartı kabul etmesine rağmen Serdal Adalı tarafından transferin gerçekleştirilmeyeceğine karar verildiğini duyurdu: Beşiktaş tarafından sonradan belirlenen mali şart da kulübümüzce kabul edilmiş olmasına rağmen süreç sonuçlandırılmamış ve transfer, yaz transfer döneminin sona ermesine saatler kala fiilen gerçekleşmemiştir.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım
Başlık ResmiSamsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

"SERDAL ADALI'NIN TASARRUFU"

Yaşanan sürecin Beşiktaş camiasının tamamına mal edilmemesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Yaşanan sürecin, Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın tasarrufu doğrultusunda sonuçlandığı yönünde tarafımızda güçlü bir kanaat oluşmuştur. Kulübümüzün görüşme yürüttüğü diğer forvet adaylarına ilişkin alternatif transfer süreçleri de olumsuz etkilenmiş ve söz konusu opsiyonlar kaybedilmiştir. Kendisini isteyen kulüpler arasından Samsunspor'u tercih eden ve kulübümüzle sözleşme şartlarında anlaşmaya varan Mustafa Hekimoğlu'nun oynama fırsatı ve kariyer planlamasının bu süreçten etkilenmiş olmasını ayrıca üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı.

"GEREKLİ GÖRÜLÜRSE HUKUKİ MERCİLERE TAŞIYACAĞIZ"

Yaşanan süreç nedeniyle uğradığı ve uğrayabileceği zararların takipçisi olacağını bildiren Samsunspor, "Gerekli görülmesi halinde konuyu ilgili hukuki ve sportif mercilere taşıyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Açıklamada yer alan hususların aksine yönelik herhangi bir iddia ortaya konulması halinde, söz konusu yazışma ve belgelerin kamuoyuyla ve basın mensuplarıyla şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşılacağını bildiririz" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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