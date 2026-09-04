Vlahovic'ten iddialı sözler: "Şampiyon olacağız!"

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Vlahovic’ten iddialı sözler. Siyah beyazlıları hırsı ve coşkusu için seçtiğini söyleyen Sırp yıldız, “En doğru kararı verdim. Sezon sonunda mutlaka ipi göğüsleyeceğiz.” dedi.

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, Sırbistan’da yayın yapan Mozzart TV’ye siyah beyazlı kulübe transfer sürecini ve hedeflerini anlattı. Sırp yıldız, “Hayatta sizi en çok isteyen yere gitmelisiniz. Beşiktaş’ı seçmemde gösterdikleri hırs ve sundukları proje belirleyici oldu” dedi. Beşiktaş Başkanı ve sportif direktörünün transfer görüşmeleri için Belgrad’a geldiğini ifade eden Vlahovic, “10 gün boyunca burada kaldılar. Ortaya koydukları kararlılık beni çok etkiledi” diye konuştu. Transfer kararında teknik direktör İtaliano’nun da önemli rol oynadığını vurgulayan yıldız forvet, eski hocasıyla yeniden buluşmanın kendisi için büyük avantaj olduğunu söyledi.

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GARANTİ VERDİ

Vlahovic, “İtaliano beni arayarak Beşiktaş’a geleceğini, bunun kendi kararı olduğunu ve ciddi bir projenin bulunduğunu söyledi. Ben de onunla yeniden çalışma isteğimi belirttim. Hatta belki de bu transferdeki en önemli faktör İtaliano’yla daha önce birlikte çalışmış olmamızdı” ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı takımın formasını giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vlahovic, “Beşiktaş ile şampiyon olmak istediğimi sadece taraftarları memnun etmek ya da söylenmesi gerektiği için söylemiyorum. Bu gerçekten benim hedefim ve hırsım. Bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacak mıyız? Kesinlikle yapacağız” dedi.

TARAFTAR İNANILMAZ

İstanbul’daki ilk günlerinin kendisi açısından oldukça etkileyici geçtiğini söyleyen Vlahovic, “Bu kadar büyük bir coşkuyu tetikleyebileceğimi hayal bile edemezdim. Beşiktaş taraftarının ateşli olduğunu biliyordum ama coşkularının bu boyutta olduğunu bilmiyordum, çok şaşırdım.” dedi.

BASKIYA ALIŞIĞIM

Üzerindeki beklentilerin farkında olduğunu dile getiren Vlahovic, “Baskıya alışığım. Hocamı dinleyeceğim ve kendimi takıma adapte edeceğim. Her şeyim takımın hizmetinde olacak. Takım her zaman ilk sırada” diye konuştu.

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