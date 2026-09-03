Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! 4 isim kadroda yok

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği 24 kişilik kadrosu açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra ülkemizi temsil edecek olan sarı lacivertlilerin kadrosu duyuruldu.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan.

Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante.

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene.

4 İSİM KADRODA YOK

Sarı lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao kadroda yer almadı.

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Fenerbahçe Futbol Takımı

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Sarı-lacivertli takım, Atletico Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Aston Villa (İngiltere), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya), Slavia Prag (Çekya) ve LASK (Avusturya) ile eşleşti.

Fenerbahçe, İstanbul'da Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag ile; deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK ile karşı karşıya gelecek.

FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin maç takvimi şöyle:

10 Eylül Perşembe: Fenerbahçe-Roma

14 Ekim Çarşamba: Aston Villa-Fenerbahçe

20 Ekim Salı: Fenerbahçe-Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe-Liverpool

25 Kasım Çarşamba: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba: LASK-Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba: Fenerbahçe-Villarreal

27 Ocak Çarşamba: Atletico Madrid-Fenerbahçe

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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