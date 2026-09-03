ÖZEL│Eski hocalarından Arda Okan Kurtulan'a övgü: Singo’dan fazlası var, eksiği yok

Galatasaray, Göztepe’nin yıldızı Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, İzmir ekibine sundukları son teklif sonrası beklemeye başladı. 23 yaşındaki sağ bekin eski teknik direktörlerinden Mustafa Dalcı ve Mehmet Ak, transferle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Deneyimli isimler, “Galatasaray’daki forma savaşını rahatlıkla kazanır” diyerek, eski öğrencilerine duydukları güveni dile getirdi.

Göztepe’nin gelecek vaat eden oyuncusu Arda Okan Kurtulan, yeni sezona da dikkat çekici bir giriş yaparak kalitesini ortaya koydu. 23 yaşındaki oyunuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden Galatasaray, transfer sezonunun bitimine 48 saatten az bir süre kala İzmir temsilcisinden gelecek yanıta odaklandı. Kurtulan’ın eski teknik direktörlerinden Mustafa Dalcı ve Mehmet Ak; öğrencilerinin transfer süreci, potansiyeli ve teknik özellikleriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

DALCI: ÖZEL BİR FUTBOLCU

Arda Okan Kurtulan ile Adana Demirspor’da beraber çalıştıkları sürece değinen ve gözlemlerini anlatan teknik direktör Mustafa Dalcı, “Çok değerli, potansiyeli yüksek ve özel bir oyuncu. Ben onu takımımda daha çok kenar bek olarak kullandım. Çünkü fiziksel ve atletik özellikleri, devamlılığı ve dayanıklılığı inanılmaz yüksek bir oyuncu; bundan faydalanmak istedim. Yani tabiri caizse sağ tarafı tek başına kapatabiliyordu. Hücumu gerçekleştirdiğinde dönüşlerde üst düzey bir devamlılığı ve dayanıklılığı var. Boyu 1.83 olmasına rağmen sıçrama kabiliyeti ve hava hakimiyeti yüksek bir oyuncu. Bir kenar bek oyuncusunun fiziksel olarak bu durumda olması büyük avantaj. O zamanlar kendisiyle konuştuğumuzda pas opsiyonlarını ve pozisyon alma bilgisini öğrettik. Arda; algıları çok yüksek, öğrenmeye aç ve çok çalışkan bir futbolcu.” dedi.

Arda Okan Kurtulan

“EN İYİ YERLİ SAĞ BEKLERDEN”

Kurtulan’ın isminin son dönemde Süper Lig devleriyle anılmasının kendisi için sürpriz olmadığını belirten Dalcı, “Antrenmanlardan önce her gün kulübün salonunda çalışırdım. Arda’nın da bireysel olarak mutlaka salonda ekstra çalışmalar yaptığını görürdüm. Arda, sporcu yaşantısına da çok dikkat eden bir isim. Onun milli takım ve 4 büyükler seviyesinde oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu o zamanlarda da görmüştüm. Adı son günlerde Galatasaray ile anılıyor. Bu gerçekten çok normal bir durum çünkü yerli oyuncu olarak sağ bek pozisyonunda şu anda onun önünde çok fazla oyuncunun olduğunu düşünmüyorum. Arda’nın mutlaka daha iyi yerlerde oynayacağına inanıyorum. Umarım Arda’nın yükselen bu form grafiği artarak devam eder.” ifadelerini kullandı.

“BİZİ BU ZAMANA KADAR HİÇ ŞAŞIRTMADI”

Öğrencisinin Galatasaray’a transfer olması durumunda mevkisindeki oyunculara karşı forma yarışını kazanacağına dikkat çeken 53 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak şunları ekledi:

Bek oyuncusu olarak savunma yönünün yüzde 60, hücum opsiyonunun da yüzde 40 daha iyi olması lazım. Arda, işte bu verilere çok uygun bir oyuncu. En büyük avantajı fiziksel olarak inanılmaz kuvvetli bir oyuncu olması. Bunlar bir takımın bek oyuncusu olarak her zaman artı yazar. Dolayısıyla bu tarz oyuncu olduğunda; savunmada, hücumda ve duran toplarda istediğin yere koy sana pozitif anlamda mutlaka fayda sağlayacaktır. Arda’nın artarak devam eden bir form grafiği var. Arda, Galatasaray’daki mevcut kadroyu kesinlikle sonuna kadar zorlayabilir. Oynarsa benim için sürpriz olmaz. Bizi bu zamana kadar hiç yanıltmadı. Galatasaray’a geldiğinde formayı alırsa hiç şaşırmam. Arda’nın Singo’dan fazlası var, eksiği yok.

AK: FİZİKSEL KAPASİTESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Arda Okan Kurtulan’ın gelişim dönemlerine dikkat çeken Malatya Yeşilyurt SK Teknik Direktörü Mehmet Ak ise, “Arda’yı sadece bugün geldiği noktadan değil, altyapı döneminden itibaren gelişimini takip etmiş ve kendisiyle birebir çalışma fırsatı bulmuş biri olarak değerlendirmek gerekir. Arda Okan, altyapı döneminden itibaren özellikle fiziksel kapasitesi, yüksek çalışma temposu ve koşu mesafesiyle dikkat çeken oyunculardan biriydi. Çalışma azmi yüksek, antrenman temposunu seven ve kendisinden istenen çalışmayı yüksek konsantrasyonla uygulamaya çalışan bir oyuncu profiline sahipti.” dedi.

23 yaşındaki futbolcunun, Göztepe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

“YÜKSEK TEMPOLU MAÇLAR OYNADI”

Kurtulan’ın Karacabey Belediye Spor’daki sürecine vurgu yapan Ak, “Karacabey döneminde kendisiyle yaklaşık 17 haftalık bir çalışma sürecimiz oldu. Bu süreç içerisinde hem çalışma temposunu hem de fiziksel ve futbolcu potansiyelini yakından gözlemleme fırsatım oldu. Arda Okan’ın Göztepe’ye transfer sürecinde de kendisiyle ilgili referans anlamında katkı sağlayarak transferinin gerçekleşmesinde rol aldım. Karacabey’den sonra kiralık oynadığı takımlar da gelişim anlamında önemli katkı sağladı. Özellikle ikinci ligde yüksek tempolu maçlar oynadı ve bu da onun gelişimini hızlandırdı.” ifadelerini kullandı.

“HEM SAVUNMADA HEM DE HÜCUMDA ETKİLİ”

23 yaşındaki oyuncunun yeteneklerinden bahseden deneyimli çalıştırıcı, “Arda Okan’ın en önemli özelliklerinden biri yüksek fiziksel kapasitesi ve oyun içerisindeki devamlılığıdır. Özellikle üçüncü bölgede atak sonlandırıldıktan sonra savunmaya dönüşlerde yaptığı yüksek tempolu koşular, takım savunmasına katkısı ve geçişlerdeki etkinliği dikkat çekmektedir. Hem hücum geçişlerinde hem de savunma geçişlerinde etkili olabilecek bir oyuncudur. Top kazanıldığında hızlı şekilde hücuma destek verebilirken, top kaybı sonrasında da yüksek koşu kapasitesi sayesinde savunma pozisyonuna çok kısa sürede dönebilmektedir. Atletizm ve dayanıklılık, çok yönlülük, topsuz koşu ve geçiş oyunu, Arda’nın en güçlü üç özelliği arasında yer almaktadır. Geliştirmesi gereken 3 alandan bahsedecek olursam da pozisyon alma, pas/oyun kurma kalitesi, savunma karar verme ve zamanlama demek istiyorum.” şeklinde konuştu.

“MODERN FUTBOLA UYGUN BİR PROFİL”

Göztepe’nin oyuncusuna sağladığı katkıya dikkat çeken Mehmet Ak, şöyle devam etti:

Karacabey döneminde elbette geliştirmesi gereken bazı yönleri vardı. Bunların başında özellikle savunma kurgusu içerisindeki pozisyon bilgisi ve taktiksel detaylar geliyordu. Ancak Göztepe’de geçirdiği süreç içerisinde bu anlamda önemli bir gelişim gösterdiğini düşünüyorum. Göztepe’nin takım savunması ve savunma organizasyonu içerisinde edindiği tecrübenin, geçmişteki bazı eksikliklerini önemli ölçüde giderdiği görülüyor. Bugün geldiği noktada Arda Okan’ı yalnızca atletik özellikleriyle değerlendirmek doğru olmaz. Fiziksel gücünü, yüksek koşu kapasitesini ve taktiksel gelişimini bir araya getirdiğinde modern futbola uygun, çok yönlü ve değerli bir oyuncu profili ortaya çıkıyor.

“GALATASARAY’A FAYDA SAĞLAR”

Genç oyuncunun muhtemel transferi hakkında konuşan 44 yaşındaki Ak, “Galatasaray açısından baktığımda ise özellikle savunma organizasyonu içerisinde farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi, yüksek tempolu oyuna uyum sağlayabilmesi ve geçişlerdeki etkinliği önemli avantajlar olacaktır. Özellikle Galatasaray’ın savunma tandemi ve savunma organizasyonu içerisinde ihtiyaç duyabileceği dinamizm, fiziksel mücadele ve geçiş savunması açısından faydalı olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray seviyesinde doğru sistem ve doğru teknik yapı içerisinde, özellikle savunma organizasyonu, geçiş oyunu ve yüksek tempolu futbol açısından önemli katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Göztepe, geçtiğimiz hafta Galatasaray'a deplasmanda 3-2 yenildi.

“GELDİĞİ NOKTA TESADÜF DEĞİL”

Arda’nın gelişme göstermeye devam edeceğini vurgulayan teknik adam, “En önemli avantajlarından biri de henüz gelişimini tamamlamamış olmasıdır. Çalışma azmi yüksek, fiziksel kapasitesi üst düzey ve gelişime açık bir oyuncu olması, doğru teknik yapı içerisinde daha da ileriye gidebileceğini gösteriyor. Arda Okan Kurtulan; yüksek çalışma disiplini, fiziksel kapasitesi, koşu mesafesi, geçiş oyunlarındaki etkinliği ve gelişime açık karakteriyle üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip bir futbolcu. Bugün geldiği noktayı tesadüf olarak görmüyorum. Göztepe’deki gelişimi, özellikle savunma organizasyonu ve taktiksel anlamdaki ilerlemesi, sahip olduğu fiziksel ve futbolcu potansiyelini daha kullanılabilir hale getirdi.” diye konuştu.

“MİLLİ FORMAYI DA GİYMELİ”

Başarılı futbolcunun milli formayı giymeyi hak ettiğini belirten teknik direktör Mehmet Ak, son olarak şöyle konuştu:

Karacabey Belediye Spor’da olduğumuz dönem Arda’yı Arnavutluk Milli Takımı’nın alt yaş kategorisine çağırmışlardı. İşte o dönemde neden Türkiye Milli Takımı’na çağırılmadı veyahut neden milli takım tarafından görülmedi? Niye böyle bir organizasyon yapılmadı onu bilmiyorum ama potansiyeli olan bir oyuncu olduğu için milli takımımız değerlendirilmeliydi.

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