Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nu başrollerde buluşturan Kalbimin Rotası Karadeniz, yayınlanmasıyla birlikte çekim yerleri ve bölüm sayısıyla gündeme geldi. Go Türkiye projesi kapsamında hazırlanan mini dizide Doğu Karadeniz'in doğal, tarihi ve kültürel noktaları hikayenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Peki, Kalbimin Rotası Karadeniz nerede, hangi şehirlerde çekildi, kaç bölüm? İşte dizinin çekim yerlerine ilişkin ayrıntılar...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye projesi kapsamında hazırlanan Kalbimin Rotası Karadeniz, Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolleriyle izleyici karşısına çıktı. Karadeniz'in farklı noktalarını romantik bir hikayeyle buluşturan yapımın ekrana gelmesiyle "Kalbimin Rotası Karadeniz nerede çekildi?" ve "Kalbimin Rotası Karadeniz kaç bölüm?" soruları araştırılmaya başlandı.

KALBİMİN ROTASI KARADENİZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kalbimin Rotası Karadeniz dizisinin çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz'in üç farklı şehrine yayılan çekimlerde bölgenin tarihi yapıları, doğal alanları, yaylaları, çay bahçeleri, vadileri ve dağları kullanıldı. Trabzon'un tarihi ve doğal güzellikleri, Rize'nin çay bahçeleri ve sisli yaylaları ile Artvin'in vadileri ve kültürel dokusu yapımın görsel dünyasının önemli bölümünü oluşturuyor.

Kalbimin Rotası Karadeniz nerede çekildi, kaç bölüm? Çekim yerleri belli oldu

Trabzon'daki çekim noktaları arasında Sümela Manastırı da bulunuyor. Yapımda kullanılan mekanlar yalnızca hikayenin arka planı olarak değil, Doğu Karadeniz'in turistik ve kültürel değerlerini uluslararası izleyiciye tanıtacak şekilde anlatının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kalbimin Rotası Karadeniz nerede çekildi, kaç bölüm? Çekim yerleri belli oldu

KALBİMİN ROTASI KARADENİZ KAÇ BÖLÜM?

Kalbimin Rotası Karadeniz toplam 10 bölümden oluşuyor. Mini dizi formatında hazırlanan yapımın bölümleri yaklaşık 3 dakika sürüyor. Kısa bölümler halinde ilerleyen hikayede Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakterlerin yolculuğu üzerinden Karadeniz'in farklı noktaları izleyiciye aktarılıyor. Yapım, Go Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

Kalbimin Rotası Karadeniz nerede çekildi, kaç bölüm? Çekim yerleri belli oldu

Sky Film imzası taşıyan Kalbimin Rotası Karadeniz'in yapımcılığını Emre Oskay üstleniyor. Senaryosu Emre Kavuk tarafından kaleme alınan projenin yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası