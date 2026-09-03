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3. Sayfa

20 dakikada 390 bin TL'sinden oldu! Artık motosikletini satsa da ödeyemez

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, "dur" ihtarına uymamak, sigorta ve muayene eksikliği, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve yayalara yol vermemek başta olmak üzere çeşitli ihlallerden toplam 390 bin TL trafik cezası kesildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik ekipleri, drift atma, yayalara yol vermeme şikayeti üzerine bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü arkasındaki yolcuyla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile motosiklet sürücüsü arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

İHLAL ÜZERİNE İHLAL YAPTI

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada polisten kaçan sürücünün seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı, makas attığı ve yayalara yol vermediği görüldü. Sürücü, bir süre sonra ışıklarda bekleyen ekipleri karşısında görünce durmak zorunda kaldı.

20 dakikada 390 bin TLsinden oldu! Artık motosikletini satsa da ödeyemez
Başlık Resmi20 dakikada 390 bin TLsinden oldu! Artık motosikletini satsa da ödeyemez

EHLİYET, MUAYENE, SİGORTA VE KASK YOK

Ekipler tarafından yakalanan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve motosikletinde kask ile zorunlu trafik sigortası ve muayene eksiklikleri olduğu tespit edildi.

390 BİN TL CEZA YEDİ

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, "dur" ihtarına uymamak, sigorta ve muayene eksikliği, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve yayalara yol vermemek başta olmak üzere çeşitli ihlallerden toplam 390 bin TL trafik cezası uygulandı.

Olayla ilgili işlemlerin ardından motosiklet trafikten men edildi.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zonguldak
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