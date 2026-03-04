Anadolu Ajansı • Alanya
Polisin "dur" ihtarına uymadı, aracının değeri kadar ceza yedi
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye, 'dur' ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanmak, makas atmak, muayenesiz ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 357 bin 719 lira ceza kesildi.
Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde yapılan trafik denetiminde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerince kovalamaca sonucunda Oba Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda durdurulan aracın sürücüsü M.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan E.E. gözaltına alındı.
ARACI KADAR CEZA YEDİ
Araç sürücüsüne, "polisin 'dur' ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanmak, makas atmak, muayenesiz ve ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından toplam 357 bin 719 lira ceza uygulandı.
Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
