27 Şubat’ta hayatını kaybeden genç oyuncu İbrahim Yıldız, ailesinin evinin karşısındaki mezarlığa defnedildi. Yıldız’ın ablası, sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşım ile herkesi duygulandırdı.

İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025’te İstanbul’un Kartal ilçesi, Soğanlık Orta Mahalle’de meydana gelen talihsiz bir olay sonucu ağır yaralanmıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalan Yıldız, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. 6 ay süren hayat mücadelesi ise 27 Şubat’ta sona erdi.

İbrahim Yıldız’ın cenazesi, Kartal Soğanlık Safa Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim katılarak genç oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İbrahim Yıldız’ın ablası Ela Altınay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kardeşinin vefatından 1 ay önce arkadaşlarıyla birlikte onun için hazırladıkları odadan bahsetti. Paylaşımıyla yürek burkan Altınay şu ifadelere yer verdi:

“Melek olmasına 1 ay kala, canlarla güzel dileklerimizin olduğu bir gündü. Heyecanla odasını düzenliyorduk: ‘Şu rengi çok sever, şu şarkıya bayılır, plaklarını alalım, fotoğrafları bastıralım. Şu köşeyi kahve köşesi yapalım, fon perde şu renk olsun, of bu renge gıcık olur, sinirlenir kalkar yerinden’ diyerek geçirdik akşamı. Şimdi 2 odan var, bir tanem; ikisi de bize yakın, en az senin kadar tertemiz. Dokunduğun her şeyi güzelleştirdiğin gibi.”