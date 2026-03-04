Suudi ekibi Al Nassr, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, İran'ın Riyad’daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırması sonrasında ülkeyi terk ettiği iddialarına fotoğraflarla cevap geldi.

İran'ın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’ne insansız hava araçları ile saldırmasının ardından Al-Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle birlikte ülkeyi terk ettiği öne sürüldü.

KULÜP TESİSLERİNDEYDİ

Portekizli futbol yıldızının, özel uçağıyla yurt dışına gittiği yönündeki haberlere hem Suudi basınından hem de Al Nassr'dan cevap gecikmedi.

Okaz'ın haberine göre; Al-Fayha maçında sakatlanan Cristiano Ronaldo, dün öğleden sonra kulüp tesislerindeydi ve daha sonra sakatlığı nedeniyle fizik tedavi seansları için sağlık kliniğine gitti. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanan Al-Fayha maçında sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı.

Cristiano Ronaldo

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Haberde, futbolcunun sakatlığının süresi ve niteliğinin henüz kesinleşmediği, oyuncunun 7 Mart'ta Neom'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceğinin kesinleşmesi halinde tedavi programının açıklanacağı ifade edildi.

"RAMAZAN AYININ ATMOSFERİNİ YAŞIYOR"

Okaz'a konuşan bir Al Nassr yetkilisi, oyuncunun antrenman bitiminden sonra tesislerde fizyoterapi seansları, direnç egzersizleri ve özel fiziksel hazırlıklar yaparak fazladan saatler geçirdiğini, bunun da Ronaldo'nun kulübe olan yüksek bir bağlılığını gösterdiğini söyledi. 41 yaşındaki futbolcunun ailesiyle birlikte Ramazan ayının atmosferini yaşadığı, özellikle Riyad'ın tarihi mahalleleri başta olmak üzere kültürel miras alanlarını gezdiği belirtildi.

Cristiano Ronaldo

"DÖNÜŞ İÇİN REHABİLİTASYON"

Al Nassr kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cristian Ronaldo'nun tesislerde çalışırken çekilen fotoğraflarına yer verdi ve "Dönüş için rehabilitasyon" açıklamasında bulundu.

