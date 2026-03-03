Japon mutfağını Türkiye'ye taşıyan ünlü şef Shunichi Horikoshi, "Hori Do" adlı kanalında ramazan ayına özel menü hazırladı. Oruç tutan Horikoshi, hazırladığı yemeklerle dikkat çeken bilgiler verdi.

Japon yemek kültürü ilgi çekmeye devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle bu mutfağı Türkiye'deki duayen isimlerinden biri olan Shunichi Horikoshi, Youtube kanalında iftar menüsü hazırladı.

Türkçe öğrenen Horikoshi, "Ramazan menüsünü Japon gibi yapmaya karar verdim. Önce ramazanda oruç tuttum. Şimdi hepsini hazırlayacağım" diyerek yemeklerini açıkladı.

JAPON USULÜ İFTAR MENÜSÜ

Şef Horikoshi Japon mutfağının temel lezzetleriyle iftar sonrası ihtiyaç duyulan besinleri harmanlayarak basit ama lezzetli bir menü hazırladı.

Japon şef iftar menüsünde şu yemekleri yaptı:

Izgara somon,

Toro,

Tofu salata,

Miso çorbası,

Pilav

Turşu ve erik (Umeboshi)

"SEBZE MUTLAKA OLMALI"

Japon mutfağında sebzenin ve çorbanın önemine dikkat çeken Horikoshi, maydanozun her yemeği lezzetlendirme ve süslemede etkili olduğuna dikkat çekti.

Hazırlanacak yemekler için "(Yemeklerin) İçlerinden ne var? Mesela gençleştirecek bir şey var mı? E vitamini var mı? Taurin var mı? O ramazan için çok iyi. enerji verecek" diyen şef, Japon mutfağının püf noktalarının altını çizdi.

Ton balığının karnında yapılan toro mezesi

GÜN BOYU SUSUZLUĞA ŞİFA: TAURİN

Videosunun sonunda ton balığının karnından yapılan ve "Kobachi" adlı geleneksel tabağa koyduğu mezeye dikkat çeken Japon şef, içinde "Taurin" olduğunu söyledi.

Uzmanların aktardığına göre taurin, vücutta doğal olarak bulunan, özellikle beyin, göz, kalp ve kaslarda yoğunlaşan bir tür amino asit olan taurin, hücrelerin su dengesini korumak, sindirime yardımcı safra tuzlarını oluşturmak ve minerallerin hücre içine geçişini düzenlemek gibi kritik görevler üstleniyor.

Japon usulü iftar menüsü

SHUNİCHİ HORİKOSHİ KİMDİR?

Japonya’nın Tokyo kentinde doğan Shunichi Horikoshi aşçılık eğitimi aldıktan sonra Belçika’da bir japon restorantında çalışıp ülkesine geri döndü ve çeşitli şehirlerde tecrübesini geliştirdi.

1994 te altı yıllık kontratla Türkiye’ye gelen Horikoshi Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdi sektördeki eksikliği de fark edince 2003 te ITSUMI’yi kurdu. İtsumi’nin tadı olan Horikoshi 45 yıldır biriktirdiği reçetelerle yemeklerin orijinalliğini korumakta ve Türk misafirlerimize bu kültürü anlatmaya devam etmektedir.

