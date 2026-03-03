TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayın akışında yer almayan yapımın 20. bölümüyle ilgili detaylar belli oldu. Peki, Taşacak Bu deniz 20. bölüm ne zaman?

Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, son bölümün yayınlanmaması sonrası gündeme geldi. 27 Şubat’ta ekranlara gelmeyen dizinin yeni bölüm tarihi ve yayın akışındaki yeri netleşirken, 20. bölümde yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu.

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin ve TRT 1’in resmi hesaplarından yapılan paylaşımlara göre, Taşacak Bu Deniz’in 20. bölümü 6 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapım, geçtiğimiz hafta yayınlanmayan bölümün ardından yeni bölümüyle ekranlara dönüyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Dizi, 27 Şubat Cuma günü TRT 1 yayın akışında yer almadı. O akşam saat 20.00’de “Maç Özel” programı ekranlara gelirken, ardından saat 21.00’de Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması yayınlandı.

Spor karşılaşması nedeniyle yapılan yayın akışı değişikliği, dizinin bir hafta ara vermesine neden oldu. TRT 1 tarafından yapılan planlamaya göre Taşacak Bu Deniz, kaldığı yerden yeni bölümüyle ekrana dönüyor.

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

20. bölümde Eleni ve Fadime’nin karlar içinde ölüm kalım mücadelesi verecek. Donmak üzereyken bulunmaları iki aileyi de derinden etkileyecek. Bu süreçte Adil’in Oruç ve İso ile olan bağı güçlenirken, Esme ile Adil arasındaki gerilim yerini geçici bir iş birliğine bırakacak.

Eleni’nin hayatla ölüm arasındaki ince çizgide verdiği mücadele, Oruç’u duygusal bir yüzleşmeye sürükleyecek. İso ve Fadime arasındaki ilişki de yeni bir evreye girecek; ancak Fadime’nin beklenmedik itirafı dengeleri değiştirecek.

Öte yandan Furtuna Konağı’nda tansiyon yükselecek. Şerif ve Zarife’nin planları, Adil’in hamlesiyle sekteye uğrarken, Esme’nin Gezep’e anlatacağı büyük sır konağın geleceğini sarsacak gelişmelerin kapısını aralayacak. Bu gerçeğin yalnızca bir kişiyle sınırlı kalmayacağı da bölümün dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.

6 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 Kalk Gidelim

08.50 Adını Sen Koy

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

13.50 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.20 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Vefa Sultan

