Kars'ın Akyaka ilçesinde köyler arası ulaşımı sağlayan asma köprü üzerinde bir ekmek dağıtım minibüsü mahsur kaldı. Küçük Aküzüm mevkisindeki köprünün ortasında kalan araca, köylüler tarafından getirilen bir traktör halatla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma neticesinde minibüs güvenli alana çekilirken, köprünün sallandığı o anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

