İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın, sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Portekizli Ruben Amorim'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Michael Carrick ile yükselişe geçen Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır'ın geleceği netleşiyor.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMAYA YAKIN

Football Insider'da yer alan habere göre; Senne Lammens'i ardında ikinci kaleci olmaktan dolayı mutsuz olan Altay Bayındır, Beşiktaş'la anlaşmaya yakın.

MANU İZİN VERMEDİ

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın 27 yaşındaki kaleci için hamle yaptığı ancak ayrılığa Manchester United'ın izin vermediği ve yaz transfer dönemi için anlaşma ihtimalinin arttığı kaydedildi.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Fenerbahçe'den 2023'te Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde 17 maçta süre aldı. Altay Bayındır'ın Manchester United'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

