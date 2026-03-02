Bu sezon belirli aralıkla dizinden sakatlık yaşayan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin, sakatlık sürecinin uzamasından dolayı Madrid sağlık ekibini ekibini sorumlu tuttuğu ve tedavinin doğru uygulanmadığını düşündüğü belirtildi.

Real Madrid'in 27 yaşındaki yıldız golcüsü Kylian Mbappe'nin, dizindeki sorunun büyümesinden ve sürecin uzamasından dolayı Madrid sağlık ekibini sorumlu tuttuğu kaydedildi.

SAĞLIK EKİBİNİ SORUMLU TUTTU

Cadena SER’in aktardığı bilgilere göre; Kylian Mbappe, dizindeki sorunun büyümesinden ve sürecin uzamasından en büyük sorumlu olarak Madrid ekibinin sağlık ekibini görüyor.

YANLIŞ TEDAVİ UYGULANDI

Kulüp yöneticilerinin, sağlık biriminin diz sorununu yanlış teşhis ettiğini ve bu nedenle doğru tedaviyi uygulayamadığını düşündüğü öne sürüldü.

CRISTIANO RONALDO DETAYI

Teknik Direktör Alvaro Arbeloa ve Kylian Mbappe'nin de bu olayda sorumlu olduğu aktarıldı. Fransız yıldızın özellikle aralık ayında Cristiano Ronaldo'ya ait olan bir takvim yılı içindeki gol rekoruna ulaşmak için kendini fazla zorladığı ve sezon içinde zaman zaman sınırlarını aşarak oynadığı da vurgulandı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik dikkat çeken bir performans sergiledi.

