2026 Dünya Kupası'na sayılı aylar kala Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun sakatlık geçirmesi, ülkesi Portekiz'de endişeye sebep oldu.

Suudi Arabistan’da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Fayha maçının son bölümünde yaşadığı sakatlık sonrası endişeye neden oldu.

Mundo Deportivo’nun haberine göre; Al Nassr’ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada sahadan ağrılarla ayrılan Cristiano Ronaldo, acil sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

KULÜBEDE BUZ UYGULAMASI YAPTI

Maçta kaçırdığı penaltının ardından üzgün bir şekilde kenara gelen Ronaldo'nun, kulübede bacağına buz uygulaması yapması dikkat çekti.

"ACİL TESTLER YAPILACAK"

Karşılaşma sonrası Ronaldo hakkında konuşan Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Ronaldo kas yorgunluğu yaşadı. Sağlık ekibimiz durumunu netleştirmek için acil testler yapacak" dedi.

DÜNYA KUPASI ENDİŞESİ

Ronaldo'nun kariyerindeki son büyük turnuva olması beklenen Dünya Kupası'na sayılı aylar kala yaşanan bu gelişme, Portekizli taraftarları tedirgin etti. Ronaldo'nun turnuvaya katılması halinde altıncı kez Dünya Kupası sahnesine çıkması ve bir ilki gerçekleştirmesi bekleniyor.

