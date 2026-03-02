Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları ile İftar programının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde MKYK üyeleri, parti kurucuları, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe başkanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ankara Teşkilatımız ile birlikte belediyelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bizim temel misyonumuz vatandaşımızla birlikte olmaktır. Eğer yaraları sarabiliyorsak, dertlere derman olabiliyorsak, milletimizin hayır duasını alabiliyorsak, bulunduğumuz makamın hakkını verebiliyoruz demektir.

Görüyorum ki Ankara teşkilatımız da büyük bir samimiyetle şehrimizin her semtine, her mahallesine ve her hanesine ulaşmaya gayret ediyor. 'Gönülden Gönüle' projesiyle geçen Ramazan’da 150 bin haneye ve 500 bin vatandaşımıza ulaşan teşkilatımızın hizmetleri, her türlü takdire şayandır.

Çıkar amaçlı suç örgütlerinin vizyonsuzluğuna bakarak hızımızı düşüremeyiz. Koşturmaya devam edeceğiz, daha fazla kalbe dokunmaya devam edeceğiz. 86 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz.

Dünyanın en zorlu bölgesinde yaşıyoruz. Filistin meselesi 80 yıldır kanamaya devam ediyor. Katliamların ardından Gazzeli kardeşlerimiz hayata tutunmaya çalışıyor. Lübnan'daki istikrar ortamı tam olarak tesis edilemedi.

Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan geniş bölgemiz ardı arkası kesilmeyen krizlerle boğuşuyor. Tüm bunlara Cumartesi günü İran'a yapılan saldırılar eklendi. Çok sayıda İran'lı kardeşimiz hayatını kaybetti. İran halkının acısını paylaşıyoruz. Çatışmaların yükünü sivillerin, masum sabilerin çektiği bu acıyı görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Taraflar arasındaki tansiyonun daha fazla tırmanmaması için bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle elimizden geleni yaptık. Diplomatik çözüm için çaba gösterdik.İsrail'in tahrikiyle çatışma çıktı.

Ateşkes için temaslarımız sürecek. Biz sulhun tarafındayız, kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz. Yanı başımızda savaş istemiyoruz.

Ateşkes tesis edilene, bölgemizde tekrar sükunet hakim olana kadar her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştıracağız. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılması. Müdahale edilmezse ciddi neticeleri olacaktır. Yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor.

Bu fırtınadan da ülkemizi selametle çıkaracağız. İstikbal Türkiye'nin.

