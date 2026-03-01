Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Alevler nedeniyle 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.

Cevdetiye beldesinde bir vatandaşa ait hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikte bulunan hayvan barınaklarına da sıçradı.

Yangını fark eden çiftlik sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de çiftlikte yangın! Onlarca hayvan telef oldu

ONLARCA HAYVAN TELEF OLDU

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef olurken, 40 torba tavuk yeminin de yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

