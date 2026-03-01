Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde kritik mücadelenin VAR hakemleri de açıklandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 21 gol gördü.

VAR VE AVAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Antalyaspor ile Fenerbahçe müsabakasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan yer alacak, Suat Güz ise AVAR'da görev yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası