Antalyaspor deplasmanında eksik çok olsa da... Şampiyonluk planları Kasımpaşa beraberliğiyle sekteye uğrayan ve çok önemli altı eksiği bulunan sarı lacivertliler, Antalya’da bir sayfa açmak istiyor.

MEHMET EMİN ULUÇ - Nottingham Forest deplasmanında kazanmak, Fenerbahçe’ye ihtiyacı olan motivasyonu sağladı. Kasımpaşa beraberliğiyle sarsılan, sarı lacivertliler, 6 önemli eksiğe rağmen Antalya deplasmanından galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor. İngiltere’de yıldızı az, askeri bol bir kadroyla dik bir duruş sergileyen Fenerbahçe, aynı azmin Antalya’da 3 puan için yeterli olacağını düşünüyor. Namağlup unvanını kazanarak geliştirmekte kararlı olan Tedesco’nun, takımını yine üçlü savunmayla sahaya sürmesi bekleniyor.

KAZANMALIYIZ

Antalya kafilesine dâhil ettiği Oosterwolde’yi yedek soyunduracak Tedesco, Ederson’a ise kadroda yer vermeyecek. Kaleyi Nottingham maçının kahramanlarından Tarık’a emanet edecek İtalyan, gol umudunu da Kerem’e bağlayacak. Asensio, Semedo, Levent’in ilk on bire döneceği mücadelede öncesi oyuncularıyla bir konuşma yapan Tedesco, “Kendimiz gibi oynayalım yeter. Bu takımın inançla, azimle, bahanelerin arkasına sığınmadan, neler yapabildiğini herkes gördü. Böyle devam etmeliyiz” sözleriyle zafer istedi.

Domenico Tedesco

KEREM GÜVENCESİ

Nottingham deplasmanında attığı gollerle Fenerbahçe’nin yüzünü güldüren Kerem Aktürkoğlu, Antalya’da da sarı lacivertlilerin en büyük gol umudu olarak sahne alacak. Son üç maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağlayan millî yıldız, Talisca’nın yokluğunda Asensio ile beraber skor yükünü sırtlanacak.

EDERSON TAKİPTE

Fenerbahçe’de tedavisi süren isimlerden Ederson, takımla beraber olmak için Antalya’ya gitti. Ancak aynı düşünceyle kampa katılmak isteyen kaptan Skriniar izin çıkmadı. Sağlık heyeti, tedavi programının aksayacağı ve sahalara dönüşünün gecikeceği gerekçesiyle Slovak stopere engel oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor

Cuesta

Hüseyin

Veysel

Giannetti

Paal

Ceesay

Soner

Ballet

Saric

Storm

Streek

Fenerbahçe

Tarık

Yiğit Efe

Guendouzi

Mert

Semedo

İsmail

Kante

Levent

Asensio

Musaba

Kerem

Haberle İlgili Daha Fazlası