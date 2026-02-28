ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırıları takip ettiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Trump'ın saldırıları takip ettiği yerin Mar-a-Lago’danki malikanesinde inşa edilen operasyon odası olduğu belirtildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” dedi. İran ise ABD Başkanı'nı yalanlayıp "Hedeflerine ulaşamadıkları için bu tür söylentileri yaymaya çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik başlatılan saldırıları takip ettiği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Trump'ın ekibi ile beraber saldırıları takip ettiği yerin Mar-a-Lago’danki malikanesinde inşa edilen operasyon odası olduğu ifade edildi.

Trump, İran saldırısını böyle takip etti! 'Hamaney'in cansız bedeni gösterildi' iddiası

"HAMANEY ÖLDÜ"

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” ifadelerini kullandı.

Trump mesajında şu sözlere yer verdi:

"Hamaney, istihbarat ve son derece gelişmiş takip sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın çalışarak, ne onun ne de onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Bu, İran halkının ülkelerini geri alması için en büyük fırsattır.

Birçok IRGC, askerî, güvenlik ve polis gücü artık savaşmak istemiyor ve dokunulmazlık arıyor.

Ağır ve nokta atışı bombardıman, Orta Doğu ve dünya genelinde barış sağlanana kadar, gerektiği sürece kesintisiz olarak devam edecektir"

İRAN, TRUMP'I YALANLADI!

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Hamaney’in öldüğüne ilişkin ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Kevseri yaptığı açıklamada, "Güvenilir bilgilere göre dini liderin sağlık durumu tamamen iyi ve süreci bizzat yönetmektedir. Halk, yalancı medya organlarının ortaya attığı söylentilere itibar etmemelidir. Terör girişimlerinde başarısız oldukları ve hedeflerine ulaşamadıkları için bu tür söylentileri yaymaya çalışıyorlar. Ancak bilsinler ki bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU'YA GÖRÜNTÜSÜ GÖSTERİLDİ"

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

İRAN DİNİ LİDERİ ALİ HAMANEY KİMDİR?

Ali Hamaney, 19 Nisan 1939’da İran’ın Meşhed şehrinde doğdu. Genç yaşta dini eğitim almaya başladı ve Şii din adamı olarak yetişti. 1979’daki İran İslam Devrimi sürecinde devrimci hareketin içinde yer aldı. Devrimin ardından devlet kademelerinde hızla yükseldi ve 1981 yılında İran Cumhurbaşkanı seçildi. Bu görevi 1989 yılına kadar iki dönem sürdürdü.

1989 yılında devrimin lideri Humeyni’nin ölümünün ardından Ali Hamaney, İran’ın ikinci dini lideri oldu. Bu makam, İran’da devletin en üst otoritesi olarak kabul ediliyor. Dini lider, silahlı kuvvetlerin başkomutanı konumunda bulunurken, yargıdan güvenlik kurumlarına kadar pek çok alanda belirleyici söz hakkına sahip.

Ali Hamaney’in liderliği döneminde İran’ın siyasi yapısı daha merkezi hale geldi. Ülkenin iç politikası, dış ilişkileri ve güvenlik stratejileri büyük ölçüde dini liderin çizdiği çerçeveye göre şekilleniyor.

İran lideri Ali Hamaney

ALİ HAMANEY KAÇ YAŞINDA?

1939 doğumlu olan İran dini lideri Ali Hamaney, 86 yaşındadır.

ALİ HAMANEY'İN ÇOCUKLARI

Ali Hamaney’in 4 oğlu ve 2 kızı vardır.

Oğulları

Mustafa Hamaney

Mücteba Hamaney

Mesud Hamaney

Meysam Hamaney

Kızları

Büşra Hamaney

Hoda (Hüda) Hamaney

