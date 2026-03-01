Türkiye Gazetesi
Tolga Akalın, İyi Parti'den istifa etti
İyi Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan adayı olan Mehmet Tolga Akalın, partisinin kuruluş amaçlarından uzaklaştığını belirterek istifa etti. Akalın, Genel Başkan ile son aylarda derin fikir ayrılıkları yaşadığını ifade etti.
Özetle
Kaydet
Gündem 51 dk önce
İyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın, partisinin kuruluş amaçlarından uzaklaştığı ve Genel Başkan ile derin fikir ayrılıkları yaşadığı gerekçesiyle istifa etti.
- İyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın, partisinden istifa etti.
- Akalın, istifasının gerekçesi olarak partisinin kuruluş amaçlarından uzaklaşmasını gösterdi.
- Genel Başkan ile Kasım ayından bu yana politik gelişmeler karşısında alınması gereken tavırlar konusunda derinleşen fikir ayrılıkları olduğunu belirtti.
- Başka partilere yapılan şantaja tepki gösterilirken, kendisine yapılan şantaja sessiz kalınmasını eleştirdi.
İyi Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan adayı olan partinin ağır toplarından Mehmet Tolga Akalın istifa etti.
Partisinin kuruluş amaçlarından uzaklaşması sebebiyle istifa ettiğini duyuran Akalın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bugün geldiğimiz noktada Sayın Genel Başkan ile kasım ayından itibaren yaşanan bazı politik gelişmeler karşısında alınması gereken tavırlar konusunda aylardır derinleşen fikir ayrılıklarımız olduğunu görmekteyim. Başka partilere yapılan şantajı dert edinip kendisine yapılan şantaja karşı sessiz kalmak doğru değildir” dedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR