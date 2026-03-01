İyi Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan adayı olan Mehmet Tolga Akalın, partisinin kuruluş amaçlarından uzaklaştığını belirterek istifa etti. Akalın, Genel Başkan ile son aylarda derin fikir ayrılıkları yaşadığını ifade etti.

Partisinin kuruluş amaçlarından uzaklaşması sebebiyle istifa ettiğini duyuran Akalın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bugün geldiğimiz noktada Sayın Genel Başkan ile kasım ayından itibaren yaşanan bazı politik gelişmeler karşısında alınması gereken tavırlar konusunda aylardır derinleşen fikir ayrılıklarımız olduğunu görmekteyim. Başka partilere yapılan şantajı dert edinip kendisine yapılan şantaja karşı sessiz kalmak doğru değildir” dedi.

