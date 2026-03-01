Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağıyla toprak ve yeraltı sularının korunması için sıkı denetim dönemi başlıyor. Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi kurulacak, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ise 35 milyon liraya kadar ceza uygulanabilecek.

ESMA ALTIN / ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toprak ve yeraltı sularının korunması için harekete geçti.

Bakanlığın bir süredir üzerinde çalıştığı yönetmelik taslağı ile özellikle sanayi tesisleri, kimyasal kullanım faaliyetleri, depolama alanları, atık yönetimi ve endüstriyel işletmeler için önemli yükümlülükler getirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda merkezî bir Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi kurulması planlanıyor.

Sistem ile potansiyel kirletici sahalar kayıt altına alınacak, risk önceliklendirmesi yapılacak, numune analiz sonuçları izlenecek, denetimler veri temelli yürütülecek, çevre yönetiminde dijitalleşme sağlanacak. Kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi için öncelikle kirleticiler temizlenecek veya etkisi azaltılacak. Yayılım kontrol altına alınacak. İyileştirme süreçleri düzenli olarak izlenecek.

İşletmeler için de belli hükümler getiriliyor. İşletmeler faaliyet bilgilerini sisteme girmek ve değişiklikleri belirli süre içinde güncellemek zorunda olacak. Kirlilik riski kaza ve sızıntı durumlarına yönelik müdahale planı hazırlayacak. Kirliliğin oluşması hâlinde temizleme ve iyileştirme maliyetleri faaliyet sahibine ait olacak. Gerekli durumlarda toprak analizleri ve sağlık risk değerlendirmeleri yapılacak.

Yasaklara rağmen tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kapatmayanlara 35 milyon liraya kadar ceza verilmesi öngörülüyor.

Atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 2 milyon 98 bin lira, içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 1 milyon 678 bin lira ceza verilecek.

