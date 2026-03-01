ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın “İran asla nükleer silaha sahip olamayacak” sözünü yineleyerek yeni hedeflerini açıkladı. Tahran yönetiminin anlaşma fırsatını reddettiğini savunan Hegseth, İran’ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının imha edileceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HEPSİ YOK EDİLECEK"

ABD halkını hedef alan "güçlü füzelere" müsamaha göstermeyeceklerini belirten Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının yok edileceğini ifade etti.

Hegseth, "Başkan (Donald) Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.

İRAN'I SUÇLADI

Ayrıca Hegseth, İran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini ve şimdi "sonuçlarına katlandığını" savundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası