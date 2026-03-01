ABD Savunma Bakanı İran'daki yeni hedeflerini açıkladı: Hepsini yok edeceğiz
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın “İran asla nükleer silaha sahip olamayacak” sözünü yineleyerek yeni hedeflerini açıkladı. Tahran yönetiminin anlaşma fırsatını reddettiğini savunan Hegseth, İran’ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının imha edileceğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD-İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırıların ardından, İran'ın füze üretim kapasitesinin yok edileceğini ve nükleer silaha asla sahip olamayacağını duyurdu.
- ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD-İsrail ortaklığında İran'a saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
- Hegseth, ABD vatandaşlarını hedef alan füzelere müsamaha gösterilmeyeceğini ve İran'ın füze üretim kapasitesinin yok edileceğini belirtti.
- Bakan, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı.
- Hegseth, İran'ı anlaşmayı reddetmekle ve sonuçlarına katlanmakla suçladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran, İsrail Dışişleri Bakanı'nın kızının evini hedef aldı!
"HEPSİ YOK EDİLECEK"
ABD halkını hedef alan "güçlü füzelere" müsamaha göstermeyeceklerini belirten Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının yok edileceğini ifade etti.
Hegseth, "Başkan (Donald) Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.
Bölgesel kaos ve savaş tehdidi: "ABD'nin operasyonu, İran’ın misillemesi"
İRAN'I SUÇLADI
Ayrıca Hegseth, İran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini ve şimdi "sonuçlarına katlandığını" savundu.