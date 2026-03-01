İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın kızı, Alona Saar'ın yaptığı iddia edilen paylaşım dikkat çekti. Saar sosyal medya hesabından İran'ın bombalamasıyla hasar gören Tel Aviv'deki dairesinin fotoğraflarını yayınladı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler devam ederken dün sabah ABD ve İsrail ortak operasyonu ile İran'a saldırı düzenlendi. Tahran başta olmak üzere birçok şehirde büyük yıkım meydana geldi. Akabinde İran'dan misilleme saldırıları geldi. İsrail füze yağmuruna tutuldu. Bombardımandan etkilenen isimlerden biri ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon kızı Alona Saar oldu.

İran, İsrail Dışişleri Bakanı'nın kızının evini hedef aldı!

EVİN RESMİNİ PAYLAŞTI!

Sosyal medyada Alona Saar'ın kendi Instagram sayfasından yaptığı iddia edilen paylaşım dikkat çekti. Tel Aviv'deki dairesinin fotoğraflarını paylaşan Saar altına, "Daireyi kendimiz mi temizlememiz gerekiyor" şeklinde alaycı bir not düştü. Fotoğrafta evin yıkılan camları dikkat çekti. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılamadı.

SAVAŞTA SON DURUM

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.

