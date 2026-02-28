Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve bilim kurulu üyeleriyle birlikte Ayasofya-i Kebîr Câmii ve Sultanahmet Camii’nde yürütülen restorasyonları yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, Sultanahmet’te sürecin başarıyla tamamlandığını, Ayasofya’da ise “tarihin en kapsamlı” restorasyonunun çok katmanlı şekilde planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü açıkladı.

Ayasofya’da 11 bin metrekarelik dev iskele kurulduğunu ve çimento esaslı sıvaların temizlendiğini söyleyen Ersoy “Kuzeydoğu minaresinde kontrollü söküm yapılıyor. Sökülen taşları tek tek belgeledik, uygun olanları orijinal yöntemlerle yerine yerleştirdik. Kubbe koruması için geçici çelik çatı ve 43,5 metre yüksekliğinde platform kuruldu. Fatih’in emanetini özgün kimliğiyle gelecek nesillere ulaştıracağız” vurgusunu yaptı. Sultanahmet Camii’nde 2018’den bu yana ibadete kapatılmadan süren restorasyon tamamlandı.

Fatih’in emaneti aslına dönüyor: Ayasofya’da çok katmanlı restorasyon

Çalışma kapsamında 400 ton kurşun kaplama yenilendi ve 22 bini aşkın tarihî çini tek tek belgelendi. Bakan Ersoy, sürece yönelik gelen eleştirilere karşı “Bu tür söylemlere en güçlü cevabımız, ortaya koyduğumuz eserlerdir” ifadelerini kullandı.

