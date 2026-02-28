Fransa Ligue 1’de Nantes’ın Le Havre’yi 2-0 yendiği maça, Anthony Lopes’ın anlamlı jesti damga vurdu.

Nantes’ın Portekizli kalecisi, maç sırasında sakatlanmış gibi yaparak kendini yere bıraktı. Kalecilerin sakatlıklarında oyun durduğu için sağlık ekipleri sahaya girdi.

Bu sırada Nantes forması giyen 5 Müslüman futbolcu, kenarda hurma ve suyla oruçlarını açma fırsatı buldu. Lopes’in, tedavisinin ardından oyuna bilinçli şekilde yavaş dönmesi de arkadaşlarına biraz daha zaman kazandırdı.

Burkanın yasak olduğu ve sıkı dinî yasakların uygulandığı Fransa’da dinî sebeplerle oyuna ara verilmesine izin verilmiyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası