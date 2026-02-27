ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı ve müzakerelerden memnun olmadığını açıkladı. Trump, “İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum ama gelinen noktadan memnun değilim" dedi. Trump, cuma günü daha fazla görüşme yapılması beklendiğini söyledi.

ABD ile İran arasında gerçekleştirilen müzakerelerin görüşmelerinin sonuncusu dün Cenevre'de gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, müzekerelere ilişkin değerlendirmeler bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’a karşı askeri güç kullanma ihtimaline ilişkin, "Bunu yapmak istemiyorum ancak bazen yapmanız gerekir" dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı uyarısında bulunan Trump, müzakerelerde gelinen noktadan memnun olmadığını kaydetti. Trump, "İyi niyetle müzakere ederlerse harika olur. Ancak henüz bu noktaya ulaşamıyorlar" dedi.

Trump “İran ile ilgili mutlu değilim ancak cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"KÜBA'YI DOSTANE BİR ŞEKİLDE ELE GEÇİREBİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, "Küba hükümeti bizimle temas halinde, biliyorsunuz çok zor durumdalar ve paraları yok. Belki de Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz" dedi.

