İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nde pide kuyruğunda kan aktı
Kocaeli'de iftar öncesi pide kuyruğuna giren İ.Y. silahlı saldırıya uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, iftar için fırında pide sırası bekleyen İ.Y'ye, F.K. tarafından tabancayla ateş edildi.
İ.Y. kanlar içinde yerde kalırken, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
9 yıldır kışları köyün tek sakini onlar... 3 metre karın altında 'nöbet' tutuyorlar
Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR