Kar yağışı nedeniyle 5 ilde okullar tatil edildi, binlerce öğrenci için hafta sonu tatili erken başladı. Birçok ilin valilikleri tarafından yapılan açıklamalarda, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilen ilçeler ve idari izin şartları tek tek sıralandı. İşte kar tatili olan bölgelerin güncel listesi.

27 Şubat 2026 Cuma günü birçok il ve ilçede eğitime ara verilirken, kamu çalışanı anne ve engelliler için de idari izin kararları açıklandı.

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma sonrası peş peşe tatil haberleri geldi.

Buna göre, il merkezi ve ilçelerdeki tüm eğitim kurumları ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.

Gümüşhane’de kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Valilik açıklamasında, meteorolojik tahminlere göre karın aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tunceli’de Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilirken, Hozat ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Alucra ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tüm kademelerde eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

TRABZON VE ORDU

Trabzon’da Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi. Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı’nın yüksek kesimlerindeki bazı okullar da tatil edildi.

Ordu’da ise Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde bazı okullarda taşımalı eğitim durduruldu.

Hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacak.