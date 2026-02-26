Kar yağışı eğitimi vurdu! Valilikler açıkladı, tatil haberleri peş peşe geldi
Kar yağışı nedeniyle 5 ilde okullar tatil edildi, binlerce öğrenci için hafta sonu tatili erken başladı. Birçok ilin valilikleri tarafından yapılan açıklamalarda, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilen ilçeler ve idari izin şartları tek tek sıralandı. İşte kar tatili olan bölgelerin güncel listesi.
Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma sonrası peş peşe tatil haberleri geldi.
27 Şubat 2026 Cuma günü birçok il ve ilçede eğitime ara verilirken, kamu çalışanı anne ve engelliler için de idari izin kararları açıklandı.
İşte kar tatili olan bölgelerin tam listesi:
GÜMÜŞHANE’DE EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA
Gümüşhane’de kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Valilik açıklamasında, meteorolojik tahminlere göre karın aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiği bildirildi.
Buna göre, il merkezi ve ilçelerdeki tüm eğitim kurumları ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.
GİRESUN
Alucra ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tüm kademelerde eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.
TUNCELİ
Tunceli’de Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilirken, Hozat ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Valilik açıklamasında, hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
TRABZON VE ORDU
Trabzon’da Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi. Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı’nın yüksek kesimlerindeki bazı okullar da tatil edildi.
Ordu’da ise Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde bazı okullarda taşımalı eğitim durduruldu.
Hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacak.
VAN
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 27 Şubat Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.
ERZURUM
Erzurum Valiliği, kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar Kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.
SİVAS
Akıncılar Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, "İlçemizde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 27 Şubat Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Koyulhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda ise "İlçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla, ilçemiz genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.
AĞRI
Ağrı genelindeki tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
BİTLİS
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, Bitlis il genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Bitlis genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hava sıcaklıklarındaki düşüş ve aşırı soğuklar nedeniyle buzlanma riski oluştu. Öğrenci ve vatandaşların can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, Cuma günü Bitlis il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bu kapsamda; tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim yapılmayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak" denildi.