Edirne’nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, maddi hasarın ötesinde duygusal bir acıya neden oldu. Çocuk odasında başlayan yangında en çok sevdiği varlıklar olan muhabbet kuşlarının telef olduğunu öğrenen küçük çocuk, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun feryadı yürekleri dağlarken, mahalle sakinleri sergiledikleri dayanışma örneğiyle "size yeni kuşlar alacağız" sözü vererek minik yavruyu teselli etmeye çalıştı.

