Galatasaray’ın son yıllardaki büyük transfer hamlelerinin arkasındaki isim olarak gösterilen İtalyan menajer George Gardi, sarı kırmızılı kulüple alakalı olarak ülkesinin basınına konuştu. Victor Osimhen transferinden Kenan Yıldız hamlesine kadar birçok soruyu cevaplayan Gardi, "gölge sportif direktörlük" konusunu da açıklık getirdi.

Galatasaray'a Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi önemli isimleri kazandıran menajer George Gardi, Tuttosport'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY’DAN MAAŞ ALAN BİRİ DEĞİLİM"

George Gardi, kulübün "gölge sportif direktörü" olduğu yönündeki yorumlara ilişkin, "Hayır, Galatasaray’dan maaş alan biri değilim. Önemli işler yapıldı ve umarım kulübün güvenini sürdürmeye devam ederim. Her gün Türk taraftarlardan aldığım iltifatlar en güzeli. Harikalar. Dünyada benzerini görmedim. Verdikleri sıcaklık eşsiz." ifadelerini kullandı.

LOOKMAN İÇİN OSIMHEN TAKTİĞİ

Atalanta döneminde Ademola Lookman için girişimde bulunduğunu söyleyen Gardi, "Geçen yaz Inter’e transferi gerçekleşmeyince, Osimhen’de olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle onu getirmeye çalıştım ama kulübü satmak istemedi. Ocak ayında tekrar denedik, bu kez de Atalanta’nın talepleri çok yüksekti." diye konuştu.

"KENAN YILDIZ İÇİN 7 MİLYON AVRO TALEP ETTİLER"

Kenan Yıldız'ı Galatasaray'a getirmek için 2023 yılında girişimde bulunduklarını doğrulayan Gardi, "O dönem hala genç takımdan yeni çıkan bir oyuncuydu. Ocak 2023’te Juventus’la görüştüm, 7 milyon avro talep ettiler ancak oyuncunun menajeri sürece açık olmadı. Yazın yeniden denedik fakat bu kez Juventus’un beklentileri çok daha yükselmişti." şeklinde konuştu.

"iSTANBUL’DA BİNLERCE TARAFTAR OYUNCUYU BEKLİYORDU"

Osimhen transferinin ilk aşamasında büyük risk yaşandığını belirten Gardi, "Özellikle kiralık geldiği ilk yıl çok karmaşık bir süreçti. Zaman daralıyordu, imzalar gecikiyordu, UEFA listesi kapanmak üzereydi. Napoli Havalimanı’nda telefonda görüşmeler yaparken İstanbul’da binlerce taraftar oyuncuyu bekliyordu. Bir şeylerin ters gitmesinden endişe ediyordum. Biraz delilik ama kontrollü bir delilik". dedi.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ"

Devler Ligi'ndeki Juventus-Galatasaray rövanşına da değinen İtalyan menajer, "Çok zor bir maç. Üç gollük avantaj bile turun garanti olduğu anlamına gelmez. Teknik direktörün oyuncuları rehavete kapılmamaları için hazırlayacağını düşünüyorum. Galatasaray’ın gol bulması maçı daha yönetilebilir kılacaktır" yorumunu yaptı.

"FRANKFURT YENİLGİSİ HALA AKILLARDA"

Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik hezimetin hala akıllarda olduğunu söyleyen Gardi, "O maç soyunma odasında hala bir uyarı niteliğinde. Aynı hataları tekrarlamamak gerekiyor. Ancak o tek maçtı, bu ise iki ayaklı bir eleme turu" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası