Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İstanbul'da 5-2 mağlup ettiği Serie A ekibi Juventus'a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşı öncesi temsilcimizde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u RAMS Park'ta 5-2'lik tarihi skorla deviren Galatasaray, Torino'daki rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

İstanbul'da 5-2 kazanan Galatasaray, galibiyet sevincini taraftarıyla kutladı.

Allianz Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşışlaşma sonunda İtalyan devini elemesi halinde son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu, sarı kart sınırında bulunuyor.

CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Temsilcimizde Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, İtalya'daki rövanşta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecekler.

Davinson Sanchez

