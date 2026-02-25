SPOR SERVİSİ
Galatasaray'da sarı alarm: Juventus maçı öncesi 4 oyuncu ceza sınırında
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İstanbul'da 5-2 mağlup ettiği Serie A ekibi Juventus'a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşı öncesi temsilcimizde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray, 5-2 yendiği Juventus'u elerse son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile karşılaşacak.
- Galatasaray, Juventus'u ilk maçta RAMS Park'ta 5-2 skorla yendi. Rövanş maçı Allianz Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.
- Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
- İtalya'daki rövanşta sarı kart görmeleri halinde4 futbolcu, bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecekler.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u RAMS Park'ta 5-2'lik tarihi skorla deviren Galatasaray, Torino'daki rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
Allianz Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşışlaşma sonunda İtalyan devini elemesi halinde son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu, sarı kart sınırında bulunuyor.
CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Temsilcimizde Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, İtalya'daki rövanşta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecekler.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olaylı transfer: Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR