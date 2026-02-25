Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında kayıt ve derslerin başlama süreci belli oldu. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

Milli Eğitim Akademisinin milli sporcular için beden eğitimi alanı hazırlık eğitimi yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akademi'de milli sporcular için beden eğitimi alanı hazırlık eğitimi yerleştirme sonuçlarına "https://pbs.meb.gov.tr/sonuc" internet adresinden erişilebilecek.

Akademi'de hazırlık eğitimi programı kapsamındaki dersler 13 Nisan'da başlayacak.

AKADEMİ TAKVİMİ

Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında eğitim alacak öğretmen adaylarına ilişkin kayıt ve ders başlangıç takvimi netleşti.

Buna göre;

· 23 Mart 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacaktır.

·25 Mart – 03 Nisan 2026: Öğretmen adayları, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine kayıt işlemlerini gerçekleştirecektir.

·07 Nisan 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacaktır.

· 08 – 10 Nisan 2026: Yedek listede yer alan öğretmen adaylarının kayıt işlemleri yapılacaktır.

·13 Nisan 2026: Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında dersler başlayacaktır.

