İBB’nin LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere sınav sürecinde katkı sağlamak amacıyla kurduğu İBB Ders Atölyeleri kayıtları başladı. Takvime göre, 25 Şubat/1 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için "İBB Deneme Kulüpleri" 3 Mart itibarıyla başlıyor. YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için "İBB Deneme Kulüpleri" 3 Mart itibarıyla başlıyor. Mart ayı başvuruları 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında alınacak.

Denemeler, 31 Mart’a kadar her Salı ve Perşembe günü gerçekleştirilecektir.

İBB Deneme Kulübü kayıtları başladı!

Deneme programı:

Salı

YKS Denemesi | 10.00–13.00

YKS Denemesi | 14.00–17.00

Perşembe

YKS Denemesi | 13.00–16.00

LGS Denemesi | 17.00–20.00

Başvurular dersatolyeleri.ibb.istanbul web adresi üzerinden alınacak; kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

