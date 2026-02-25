İBB Deneme Kulübü kayıtları başladı!
İBB’nin LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere sınav sürecinde katkı sağlamak amacıyla kurduğu İBB Ders Atölyeleri kayıtları başladı. Takvime göre, 25 Şubat/1 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.
YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için "İBB Deneme Kulüpleri" 3 Mart itibarıyla başlıyor. YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için "İBB Deneme Kulüpleri" 3 Mart itibarıyla başlıyor. Mart ayı başvuruları 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında alınacak.
Denemeler, 31 Mart’a kadar her Salı ve Perşembe günü gerçekleştirilecektir.
Deneme programı:
Salı
YKS Denemesi | 10.00–13.00
YKS Denemesi | 14.00–17.00
Perşembe
YKS Denemesi | 13.00–16.00
LGS Denemesi | 17.00–20.00
Başvurular dersatolyeleri.ibb.istanbul web adresi üzerinden alınacak; kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
