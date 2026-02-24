TPAO ile ABD’li Chevron arasında imzalanan mutabakat, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Jerusalem Post, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de izlediği stratejiyi kapsamlı bir analizle ele aldı. Gelişmelerin ardından Yunanistan’dan art arda açıklamalar geldi.

Türkiye enerjide vites yükseltti! Attığı adımlar sadece bölgesel değil, küresel dengeleri de etkilemeye başladı. Doğal gazdan petrol aramalarına, stratejik iş birliklerinden yeni yatırımlara kadar uzanan hamleler, dünya enerji piyasasında dikkatle izleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD'li enerji devi Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere mutabakat zaptı imzalamıştı.

"TÜRKİYE’DEN ENERJİ ATAĞI"

Jerusalem Post'ta "Türkiye'nin enerji konusundaki stratejik bahsi" başlığıyla yayımlanan analizde, Ankara’nın küresel enerji denklemindeki hamleleri ele alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD merkezli Chevron arasında dünya genelinde petrol ve doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandığı aktarılırken, "Türkiye’nin yalnızca transit ülke değil aynı zamanda üretim ve keşif alanında da etkin olma hedefini yansıttığı" kaydedildi.

Analizde, Türkiye’nin Rusya ve Hazar hattından Avrupa pazarına uzanan enerji koridorlarında kilit konumda bulunduğu hatırlatıldı.

Buna rağmen Ankara’nın küresel ölçekte keşif ve üretim fırsatlarına yönelmesinin yeni bir stratejik safhaya işaret ettiği ifade edildi:

"Türkiye enerji zincirinde sadece geçiş noktası değil, doğrudan yatırımcı ve üretici aktör olarak konumlanma arayışını ortaya koyuyor."

Türkiye’nin 88 milyona yaklaşan nüfusu ve güçlü sanayi altyapısıyla artan enerji ihtiyacına da vurgu yapıldı. İthalat hacminin kalkınma sürecine paralel şekilde yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Karadeniz’de 2020 yılında keşfedilen Sakarya Gaz Sahası’nın dönüm noktası olduğu, ilk üretimin 2023’te başladığı ve ticari üretim sürecinin planlandığı değerlendirmesine yer verildi. Antalya’nın doğusuna yakın Karadeniz’de ikinci bir keşfin duyurulduğu da hatırlatıldı.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS DENKLEMİ

"Türkiye Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine ilgisi sürüyor. Özellikle Kıbrıs açıklarındaki sahalar Ankara açısından önem taşıyor" diyen yazar, Afrodit sahasının önemine vurgu yaptı.

ABD merkezli Chevron’un, İsrail açıklarındaki Leviathan gaz sahasında çoğunluk hissesine sahip olduğu bilgisi haberde yer aldı. Söz konusu sahadan çıkarılan gaz, Mısır’daki LNG terminalleri üzerinden Avrupa pazarına ulaşıyor.

Türkiye ile Chevron arasındaki anlaşmanın, Ankara’ya küresel ölçekte keşif ve üretim süreçlerine doğrudan katılım ve potansiyel sahalarda pay sahibi olma imkanı sunduğu belirtildi.

YUNANİSTAN’DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI GELDİ

Türkiye’nin enerji hamleleri Yunanistan cephesinde de gündeme taşındı.

Atina ile Chevron ve Helleniq Energy arasında imzalanan açık deniz arama sözleşmeleri tartışılırken, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou’ya Türkiye’nin ABD ile yaptığı enerji anlaşmaları soruldu.

Bir radyo programında konuşan Papastavrou, Türkiye’nin Chevron ile yürüttüğü sürece ilişkin soruya cevap verdi. Atina yönetiminin de ABD’li şirketlerle anlaşmalar yaptığını dile getirdi.

"BİZ DE ABD İLE ANLAŞMA YAPIYORUZ"

Papastavrou, Yunanistan’ın Chevron ve diğer uluslararası şirketlerle enerji alanında iş birliği içinde olduğunu söyledi. Türkiye’nin ABD merkezli şirketlerle temasına dikkat çekilen soruya karşılık, kendi ülkelerinin de benzer şekilde ABD ile enerji anlaşmaları yürüttüğünü ifade etti.

ATİNA’DA "TÜRKİYE" ALARMI

Diğer yandan Yunan gazeteci Nikos Meletis, Atina için tehlikenin doğudan değil Kuzey Afrika’dan geleceğini söyledi. Türkiye’nin Libya’daki etkisine dikkat çekti, Girit’in güneyini işaret etti.

Türkiye’nin Libya ile gelişen ilişkilerine dikkat çeken Meletis, Trablus yönetimiyle savunma işbirliğinin genişletildiğini söyledi. Libya Genelkurmay Başkanı’nın Türk mevkidaşıyla yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

"KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Batı Libya’daki varlığının arttığını dile getiren Meletis, Türkiye’nin ülkedeki etkisinin genişlediğini söyledi. "Kendimizi kandırmayalım, Türk askerleri Batı Libya'yı asla terk etmeyecek ve yeni silah sistemleriyle varlıklarını sürekli genişletecekler; bunun için de haklı sebepleri var" ifadelerini kullandı.

Meletis, Türkiye’nin Kuzey Afrika üzerinden Yunanistan’ı stratejik ve enerji açısından çevrelediğini savundu. Yunanistan’ın Chevron ile imzaladığı anlaşmanın ardından, Libyalı yetkililerin Türkiye ile askeri işbirliğini genişletme konusunda uzlaştığını aktardı.

Ankara’nın Libya’ya büyük önem verdiğini söyleyen Meletis, Girit’in güneyinde petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri hakkında konuştu.

"Türkiye ile denge kurmanın yolu olarak İsrail ile işbirliği şart" diyen gazeteci, Yunan-İsrail ortaklığının özellikle ihtilaflı deniz bölgelerinde düzenli askeri tatbikatları kapsadığını duyurdu.

