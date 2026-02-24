Şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınpederi ve borsanın tanınan simalarından Cihan Sütşurup hakkında tefecilik iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sütşurup’un malvarlığına tedbir konulmasına karar verdi. Alınan tedbirin taşınmazlar, banka hesapları ve yatırım araçlarını kapsadığı kaydedildi.

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın kayınpederi, borsanın tanınmış isimlerinden Cihan Sütşurup hakkında yürütülen tefecilik soruşturmasında savcılık önemli kararlar aldı.

MALVARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cihan Sütşurup hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tüm malvarlığına tedbir konulmasına karar verdi. Savcılık, Sütşurup’a ait taşınmazlar, banka hesapları ve çeşitli yatırım araçları üzerinde her türlü tasarruf işlemini durdurdu.

KRİPTO PARA HESABI İHBARI MASAK’A TAŞINDI

Emrullah Erdinç’in haberine göre, soruşturma dosyasında daha önce kamuoyuna yansıyan bir ihbar süreci de yer alıyor. Ünlü bir kripto para borsasının, Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup hakkında “terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasının önlenmesi” kapsamında bildirimde bulunduğu ilgili hesabın ihbar öncesinde askıya alındığı ve sürecin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) aktarıldığı ifade edilmişti.

CİHAN SÜTŞURUP’UN YATIRIMLARI İLE BAĞLANTI İDDİASI

Kripto platformunun değerlendirmesinde, hesapta bulunan tutarların Cihan Sütşurup’un Sermaye Piyasası Kurulu yatırımlarıyla bağlantılı olabileceğine yönelik şüphelerin iletildiği ve o derece geliri olmaması finansal hareketlerin dikkat şüpheli olduğu iddia edildi.

