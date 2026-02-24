Ağustos ayında Yalova’dan teknesiyle açılan iş insanı Halit Yukay’ın Marmara Denizi’nde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak Erdek Adliyesi’ne geldi. Tatlıtuğ, hakim karşısına çıkarak bildiklerini anlatacak.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

CENAZESİ BULUNMUŞ, YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANMIŞTI

Mazu Yachts firmasının sahibi olan Halit Yukay, 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli tekne ile ayrıldığı Yalova'dan sonra Marmara Denizi'nde seyrederken bir daha kendisinden haber alınamamış ve günler süren araştırmalar sonucu cenazesine Marmara Denizi'nin derinliklerinde ulaşılmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda aynı güzergahta seyreden yük gemisi 'Arel-7'nin kaptanı Cemal T. (61) gözaltına alınarak tutuklanmıştı ve itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

TANIK OLARAK HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddiaya göre kazanın olduğu tarihlerde arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile görüşmesinin ardından mahkeme heyeti Tatlıtuğ'un dinlenmesine karar verdi. Ünlü oyuncu bugün tanık sıfatı ile hakim karşısına çıkarak bildiklerini anlatmak üzere Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan adliye binasına geldi.

