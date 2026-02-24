Eskişehir'de düşen plakasını kaskına bantlayarak yoluna devam eden motosiklet sürücüsü Hilmi Tezcan görenleri şaşırttı.

Eskişehir'de yaşayan motosiklet sürücüsü Hilmi Tezcan, seyir halindeyken bir sorunu fark etmesi üzerine aracından indi.

Plakasına baktığında yerinden çıktığını gören Tezcan, ilginç bir çözüm buldu.

Gören şaşırdı! Düşen plakasını kaskına yapıştırarak yola devam etti

Daha önce de sık sık çıkan ve trafikte plakasız seyretmek istemeyen bilinçli motosiklet kullanıcısı, plakayı koli bandı ile kaskının arkasına bantladı. Ortaya çıkan ilginç görüntü cep telefonu ile görüntülendi.

