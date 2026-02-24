Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma hakkında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Türk futbolunda bahis ve şike iddialarına yönelik operasyon hakkında konuştu.

"YAKALANRINDAN TUTULMALI"

Devlet Bahçeli, doğru adımlar attığını vurguladığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na destek verdi.

Devlet Bahçeli

MHP Başkanı, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'futboolda bahis ve şike' olarak bilinen soruşturmanın ne kadar önemli olduğunu söylemeliyim. Bahis hesabı olduğu belirlenen, özelikle yöneticisi olduğu takım ile rakip takım arasındaki müsabakada rakip takım üzerine bahis oynadığı tespit edilenlerin elbette yakalarından tutulmalı, bu suretle mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı ve hukuku muhakkak gözetilmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır; cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası