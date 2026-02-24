Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek: Cesurdur, delikanlıdır
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma hakkında konuştu.
- Devlet Bahçeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futboolda bahis ve şike' soruşturmasının önemini vurguladı.
- MHP Başkenı, bahis hesabı olduğu belirlenen ve kendi yöneticisi olduğu takımın rakibi üzerine bahis oynadığı tespit edilenlerin yakalanması gerektiğini belirtti.
- TFF Başkanı'nın attığı adımı sağlıklı, 'cesur ve delikanlıca' olarak niteleyen Bahçeli, Hacıosmanoğlu'nun yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Türk futbolunda bahis ve şike iddialarına yönelik operasyon hakkında konuştu.
"YAKALANRINDAN TUTULMALI"
Devlet Bahçeli, doğru adımlar attığını vurguladığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na destek verdi.
MHP Başkanı, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'futboolda bahis ve şike' olarak bilinen soruşturmanın ne kadar önemli olduğunu söylemeliyim. Bahis hesabı olduğu belirlenen, özelikle yöneticisi olduğu takım ile rakip takım arasındaki müsabakada rakip takım üzerine bahis oynadığı tespit edilenlerin elbette yakalarından tutulmalı, bu suretle mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı ve hukuku muhakkak gözetilmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır; cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullandı.