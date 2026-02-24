Mart 2026’da gerçekleşecek tam Ay tutulması için geri sayım başladı. “Kanlı Ay” olarak adlandırılan gökyüzü olayıyla ilgili tutulmanın tarihi, hangi bölgelerden izlenebileceği ve gözlem detayları araştırılıyor.

Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle oluşan tam Ay tutulması, gökyüzü meraklılarının gündeminde yer alıyor. Ay’ın kızıl tonlara bürüneceği bu astronomik olayın Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği ve tutulmanın hangi coğrafyalarda gözlemlenebileceği merak konusu oldu.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Ay tutulması 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu doğa olayı sırasında Ay, Dünya’nın gölge konisinden geçerek önce kademeli şekilde kararmaya başlayacak, ardından tam tutulma evresinde bakır kırmızısı bir renk alacak.

Astronomi kaynaklarında yer alan bilgilere göre tutulma, dolunay evresinde meydana geldiği için gökyüzünde çıplak gözle takip edilebilen en dikkat çekici olaylardan biri olarak gösteriliyor. Herhangi bir özel ekipman gerektirmeden izlenebilen bu gökyüzü olayı, dürbün veya teleskopla çok daha net gözlemlenebiliyor.

Kanlı ay tutulması ne zaman, Türkiyeden görülecek mi?

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Paylaşılan görünürlük haritalarına göre 3 Mart 2026’daki tam Ay tutulması Avrupa ve Afrika’dan izlenemeyecek. Bu nedenle tutulma Türkiye’den doğrudan gözlemlenemeyecek. Tutulmanın en net şekilde izlenebileceği bölgeler Doğu Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu çevresi ile Kuzey ve Orta Amerika olarak açıklandı.

Orta Asya’nın bazı kesimleri ile Güney Amerika’nın büyük bölümünde ise tutulma parçalı olarak görülebilecek. Türkiye’deki gökyüzü meraklıları bu doğa olayını uluslararası gözlemevlerinin canlı yayınları ve bilim kuruluşlarının paylaşımları üzerinden takip edebilecek.

Kanlı ay tutulması ne zaman, Türkiyeden görülecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NEDEN KIRMIZI OLUR?

Tam Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş’ten gelen ışığın büyük bölümünü engeller. Ay’a ulaşabilen ışık Dünya atmosferinden süzülerek geldiği için kırmızı ve turuncu tonlar baskın hale gelir ve Ay kızıl bir renkte görünür.

Haberle İlgili Daha Fazlası