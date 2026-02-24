Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği karar (ev sahibi ekip hızlı bir atak geliştirirken faulün yerinde kullanılmadığı gerekçesiyle pozisyonu kesti) büyük tartışma çıkaran ve 20 Eylül 2025'ten sonra Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) maç alamayan Arda Kardeşler, hakemliği bırakma kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) istifa dilekçesi veren Kardeşler, yeni meslek seçimini yaptı.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013 tarihinde çıkan, 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev alan Arda Kardeşler, olaylı Trabzonspor-Gaziantep FK müsabası sonrası yeni bir atama yapılmayınca 38 yaşında hakemliği bıraktı.

İSTİFA DİLEKÇESİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Arda Kardeşler, istifa dilekçesi vererek, faal hakemlik kariyerine son verdi. Menajerlik sınavına hazırlanan Kardeşler, bir yandan da mesleği olan mühendisliğe devam edecek.

"MENAJERLİK YAPACAK"

Gazeteci Sezgin Gelmez, son dakika gelişmesinin detaylarına dair, "Arda Kardeşler'in yönettiği Trabzonspor-Gaziantepspor maçında verdiği bir karar çok eleştirilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında söylediklerinden sonra Arda Kardeşler'e bir daha maç verilmemişti. Arda hoca kendisine maç verilmesi beklentisindeydi. Ancak bu gerçekleşmeyince önceki gün istifasını vererek faal hakemliğini sonlandırmış oldu. Futbolcuları yakın tanıdığı için menajerlik ile ilgilenecek" ifadelerini kullandı.

