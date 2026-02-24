İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bayraklı’daki iftar çadırında görev yapan 57 yaşındaki belediye çalışanı bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan belediye çalışanı tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan 48 yaşındaki şüpheli ise polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bayraklı ilçesindeki iftar çadırında görev yapan belediye çalışanı bıçaklandı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından kaçan L.E. (48) polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bıçaklı saldırıda yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan Aslan (57) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

