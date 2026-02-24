WhatsApp, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Test aşamasındaki bu özellik sayesinde artık mesajları ileri bir tarihte gönderilmek üzere hazırlamak mümkün hale gelecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, uzun süredir eksikliği hissedilen mesaj zamanlama desteğini sonunda bünyesine katıyor.

Uygulamanın yeni test sürümlerinde ortaya çıkan detaylar, kullanıcıların artık doğum günü kutlamaları veya önemli hatırlatmalar için saat takibi yapmak zorunda kalmayacağını gösterdi.

Doğrudan uygulamanın içinden yönetilebilecek bu sistem, harici yöntemlere ihtiyaç duyulmadan mesajların belirlenen zamanda alıcıya ulaşmasını hedefliyor.

WHATSAPP'TA MESAJ PLANLAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Geliştirilme aşamasındaki özellik, bir mesajı yazıp gönder butonuna basmak yerine o mesajın tam olarak ne zaman gitmesini istediğinizi seçmenize imkan tanıyor. Hazırladığınız mesaj, sizin seçtiğiniz gün ve saat gelene kadar sistemde hazır bekliyor ve vakti geldiğinde otomatik olarak karşı tarafa iletiliyor.

Bu yenilik, özellikle yoğun iş temposunda veya unutulmaması gereken özel günlerde büyük bir kolaylık sağlıyor. Böylece mesajın gönderilmesi için o an telefonun başında olmanıza ya da uygulamayı açık tutmanıza gerek kalmayacak.

Kullanıcıların bu süreci kolayca yönetebilmesi için sohbet ekranlarında özel bir bölüm oluşturuldu. Bu alandan kaç tane planlanmış mesajınız olduğunu görebiliyor ve isterseniz bu mesajlar üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Tamamen kullanıcı kontrolünde olan bu sistemde, planladığınız bir mesajı gönderim saati gelmeden önce dilediğiniz zaman silebiliyorsunuz. Mesaj henüz yola gönderilmeden silindiği için alıcı tarafa herhangi bir "mesaj silindi" ibaresi veya bildirim de gitmiyor.

WhatsAppa mesaj planlama özelliği geliyor! İşte yeni güncellemenin detayları

HEM BİREYSEL HEM GRUP SOHBETLERİNDE KULLANILABİLECEK

Mesaj zamanlama özelliğinin sadece birebir görüşmelerde değil, grup sohbetlerinde de kullanılması planlanıyor. Bu sayede grup yöneticileri veya üyeleri, tüm grubu ilgilendiren önemli bir duyuruyu herkesin müsait olduğu bir saatte paylaşmak üzere önceden ayarlayabiliyor. Şu an için sadece bireysel ve grup sohbetlerini kapsayan bu yeniliğin, ilerleyen dönemlerde kanallar kısmına da gelmesi bekleniyor.

İşletme hesapları için bazı benzer hizmetler ücretli sunulurken, bu yeni mesaj planlama özelliğinin tüm standart kullanıcılar için tamamen ücretsiz olması hedefleniyor.

WhatsAppa mesaj planlama özelliği geliyor! İşte yeni güncellemenin detayları

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp’ın yeni test sürümünde fark edilen bu özellik henüz hazırlık aşamasında bulunuyor. Şirket, sistemin hatasız çalışması için tasarım ve altyapı çalışmalarına devam ediyor. Hazırlıklar tamamlandığında önce deneme sürümünü kullanan sınırlı bir kitleye açılacak olan özelliğin, yapılacak son kontrollerin ardından tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar, günlük iletişimlerini çok daha planlı ve profesyonel bir şekilde yönetme imkanına kavuşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası