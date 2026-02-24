Eski menajer Şule Yazar, TV8’de katıldığı programda İbrahim Tatlıses’in Bodrum’da geçirdiği kazanın ardından çocuklarının mal varlığı listesi talep ettiğini iddia etti. Yazar, bu süreçte Tatlıses ile kızı Melek Zübeyde arasında tartışma yaşandığını da öne sürdü.

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gayrimenkul yatırımları ve servetiyle adından söz ettiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski menajeri Şule Yazar, katıldığı televizyon programında Tatlıses ailesine ilişkin iddialarda bulundu. Yazar, 2002 yılında Bodrum’da yaşanan kazanın ardından Tatlıses’in çocuklarının mal varlığına ilişkin liste hazırlamak istediğini öne sürdü.

“MAL VARLIĞINI ÖĞRENMEK İSTEDİLER”

Şule Yazar, TV8’deki Gel Konuşalım’da yaptığı açıklamada, İdo ve Melek’in kazadan önce Tatlıses’in mal varlığı hakkında görüşme planladıklarını, kazanın ardından ise evde bir toplantı gerçekleştirildiğini iddia etti. Yazar, toplantıda kağıt kalem alınarak mal varlığına dair bir liste talep edildiğini şu sözlerle açıkladı:

“Melek Zübeyde, İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular.”





“MELEK İLE İBRAHİM BEY KAVGA ETTİ”

Öte yandan Yazar, liste hazırlanması sürecinde Tatlıses ile kızı Melek arasında tartışma yaşandığını “Liste hazırlandığı dönemde Melek ile İbrahim Bey kavga etti. Bir süre de görüşmedi. Ben daha sağken nasıl benim mal varlığımla ilgili görüşme yapılır diyerek tartışma olmuştu. Melek Zübeyde ile uzun süre görüşmedi” sözleriyle öne sürdü.

İddiaya göre Tatlıses, “Ben hayattayken mal varlığımın konuşulmasına karşıyım” diyerek tepki gösterdi ve taraflar bir süre görüşmedi.

