Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ekranların sevilen programlarından Pazar Gezmesi’nin yeni bölümünde İzmir’deki evinin kapılarını izleyicilere açtı. Programın sunuculuğunu üstlenen Asi Acar’ın renkli anlatımıyla gerçekleşen ziyaret, hem samimi anlara hem de dikkat çeken açıklamalara sahne oldu. Programda içini döken Tatlıses 4 milyon dolar dolandırıldığını söyledi.

İzmir’deki evinde balkon keyfi yapan Tatlıses, şalgam ikramı eşliğinde gerçekleştirdiği sohbette geçmişe dair çarpıcı ifadeler kullandı. Sanatçı, hayatındaki keşkeler, pişmanlıklar ve hayal kırıklıklarıyla ilgili konuşurken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

İbrahim Tatlıses 4 milyon dolar dolandırıldığını açıkladı

4 MİLYON DOLAR DOLANDIRILMIŞ

İzmir’de 4 milyon dolar dolandırıldığını da açıklayan Tatlıses, yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. Programda gözyaşlarına hakim olamayan sanatçının sözleri dikkat çekti. Yaşadığı mağduriyet sonrası artık daha temkinli davrandığını ifade eden isim “Bende para bitmez, sadece azalır” ifadeleriyle hayata karşı dimdik durduğuna vurgu yaptı.

“AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE ETMEZMİŞ”

Tatlıses, aile üyelerine yönelik kırgınlıklarını da samimi bir şekilde paylaştı. Sanatçı, “Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş” diyerek tepkisini dile getirirken, oğlu Ahmet Tatlı’nın Manisa’daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini iddia etti.

“BAŞI SIKIŞINCA ‘İBRAHİM TATLISES’İN KIZIYIM’ DİYOR”

Kızı Dilan Çıtak hakkında ise, “Başı sıkışınca ‘İbrahim Tatlıses’in kızıyım’ diyor, iş işten geçince ‘Tanımıyorum’ diyor” sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Duygusal anların yaşandığı yeni bölüm, pazar günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

