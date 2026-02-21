Baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin düşme tarihleri 2026 yılı için merak ediliyor. İlk cemrenin havayla buluşmasının ardından gözler suya ve toprağa düşecek cemrelere çevrildi. Doğadaki sıcaklık artışıyla ilişkilendirilen bu süreç, mevsim geçişinin sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kış mevsiminin sonuna yaklaşılırken halk takviminde önemli bir yere sahip olan cemrelerin düşme tarihleri yeniden gündeme geldi. Şubat ayının ikinci yarısıyla birlikte başlayan bu geleneksel döngü, hem kültürel anlamı hem de doğadaki değişimlerle kurduğu bağ nedeniyle yakından takip ediliyor.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

Cemre düşme takvimi her yıl olduğu gibi 2026’da da şubat ayının ikinci yarısında başladı. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemrenin 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşmesi, üçüncü ve son cemrenin ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşmesi bekleniyor. Yedişer gün arayla gerçekleştiği kabul edilen bu süreç, kıştan bahara geçişin simgesi olarak değerlendiriliyor.

Halk inanışına göre cemrelerin düşmesiyle birlikte hava, su ve toprak kademeli olarak ısınmaya başlıyor. Bu dönemlerde özellikle su kaynaklarında buzların çözülmesi, tarımsal faaliyetlerin hız kazanması ve doğadaki canlılığın artması gibi mevsimsel değişimler dikkat çekiyor. Uzmanlar cemrenin meteorolojik bir olay olmadığını vurguluyor.

CEMRE NEDİR?

Cemre kelimesi Arapça kökenli olup “kor” ve “ateş” anlamına geliyor. Anadolu’da yüzyıllardır sürdürülen halk takviminde cemre, doğanın uyanışını ve baharın yaklaşmasını simgeleyen önemli bir kavram olarak kabul ediliyor. Geleneksel inanışa göre önce havaya, ardından suya ve toprağa düşen cemre, her aşamada sıcaklığın artmasını temsil ediyor.

Bilimsel açıdan doğrudan bir meteorolojik karşılığı bulunmasa da cemre, mevsimsel geçişlerin kültürel bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle kırsal bölgelerde tarım takvimiyle ilişkilendirilen bu süreç, ekim-dikim hazırlıkları ve hayvancılık faaliyetleri için bir işaret olarak kabul ediliyor. Bu yönüyle cemre, doğa gözlemlerine dayanan kadim bir zaman ölçme yöntemi olarak varlığını sürdürüyor.

