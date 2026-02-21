Yunanistan, kelle paça çorbasını ulusal kültürel miras ilan etmek için harekete geçti.

Yunanistan daha önce de Türk mutfağının birçok lezzeti için adım atmıştı. Baklava, cacık, döner ve lahana dolması üzerinden yaşanan tartışmaların ardından şimdi de işkembe çorbası gündeme geldi.

Atina yönetimi, kelle paça çorbasının UNESCO Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras öğesi olarak resmen tanınması için girişim başlattı.

Yunanistan’da “patsas” adıyla bilinen çorbanın Yunan mutfağına ait olduğu ileri sürüldü. Başvurunun kabul edilmesi halinde Atina yönetimi dosyayı UNESCO’ya taşıyacak. Çorbanın “Somut Olmayan Kültürel Miras” olarak kayda geçirilmesi istenecek.

Selanik’in en eski kelle paça restoranlarından birinin sahibi Dimitris Tsarouchas, Kültür Bakanlığı’na on sayfalık bir dosya sunulduğunu doğruladı.

Yazar Lena Ofliadis ile hazırlanan dosyada, kullanılan hammaddelerin kaynağı ve çorbanın özelliklerine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Tsarouchas, “Bu, %33,4 oranında yenilebilir kolajen içeren tek besindir” dedi. Paçanın özellikle gece tüketildiğini ve “mide ilacı” olarak görüldüğünü söyledi.

Doğal antibiyotik ve kolajen deposu olarak bilinen, zengin içeriği sayesinde en zorlu kış dönemlerini bile kolaylıkla atlatmanıza yardımcı olan kelle paça Türk mutfağının en sevilen çorbaları arasında yer alıyor.

Yunanistan merkezli Ta Nea, "Kelle paça ve işkembe çorbası Osmanlı mutfağının köklü lezzetlerinden biri olarak kabul ediliyor." dedi.

Çeşitli kaynaklarca ülkemiz mutfağına Rumeli ve balkan bölgelerinden Marmara bölgesi üzerinden yayıldığı söylentileri ile Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde 17. yüzyılda İstanbul’da toplam 300 işkembeci dükkanı olduğunu söylemişti.

"BAKLAVA VE YOĞURT SAVAŞLARI GİBİ "

"Geçmişte yaşanan baklava ve yoğurt savaşlarını bir yenisi daha ekleniyor diyen Ta Nea gazetesi, geleneksel Yunan mutfağının hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Eskiler hatırlasın, gençler öğrensin" yorumunu paylaştı.

